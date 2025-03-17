В Україні мають здешевшати ще близько 250 позицій ліків — голова асоціації «Виробники ліків України» — Finance.ua
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В Україні мають здешевшати ще близько 250 позицій ліків — голова асоціації «Виробники ліків України»

Особисті фінанси
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В Україні мають здешевшати ще близько 250 позицій ліків — голова асоціації «Виробники ліків України»
В Україні мають здешевшати ще близько 250 позицій ліків — голова асоціації «Виробники ліків України»
Виробники з 1 березня 2025 року вже зменшили вартість 101 позиції медичних препаратів на 30%, а також переоцінили залишки у дистриб’юторів і в аптеках, щоб зміни набрали чинності негайно. Водночас робота щодо зниження цін на ліки триває, і ще близько 250 найменувань можуть впасти в ціні до 40%.
Про це на брифінгу розповів президент асоціації «Виробники ліків України» Петро Багрій.
«Ця робота не завершена, вона триває далі. Зараз йде робота над наступними близько 200−250 позиціями найменувань препаратів, на які буде знижена ціна. Щось буде знижено на 30%, щось на 40%, щось на 20%. Це вже ринкова ситуація визначає», — пояснив він.
За словами Багрія, в Україні п’ять найбільших аптечних мереж володіють 80−85% ринку, а це своєю чергою впливає на формування цін на ліки.
«Ми маємо сьогодні на ринку пʼять аптечних мереж, які, і це ні для кого не секрет, володіють 80−85% ринку. Там також є конкуренція, не можна сказати, що це безконкурентний ринок, це абсолютно різні мережі, кожна з них веде свою політику на ринку», — каже президент асоціації «Виробники ліків України».
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Він також пояснив, що значну роль у формуванні цін відіграють так звані маркетингові договори між аптеками та виробниками.
«Оскільки фармацевтичний ринок генеричний, часто ті ж виробники роблять одну й ту ж діючу речовину, той самий продукт, і вони борються за полицю в цій аптеці. І тут йдуть так звані маркетингові договори — щоб потрапити туди, треба заплатити бонус. Хто заплатить бонусів більше, той потрапить на полицю. І відповідно це призводить до зростання ціни й до того, що ми як пацієнти переплачуємо», — розповів Багрій.
Він наголосив, що це питання потребує державного врегулювання з урахуванням інтересів споживачів.
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За даними Багрія, нині Україна експортує ліки в 73 країни світу.
«Експортує дуже активно. Якщо в 1991 році, коли Україна стала незалежною, український експорт був винятково в колишні країни СРСР, то сьогодні це 73 держави. Крім того, експорт зростає щороку. Рік до року ми додаємо 20% до експорту», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

  • 10 лютого президент Володимир Зеленський анонсував підготовку засідання РНБО з метою врегулювання ситуації з цінами на лікарські засоби й назвав їх «неадекватними»;
  • вже 12 лютого глава держави за підсумками засідання РНБО у вечірньому відеозверненні заявив, що є шлях, аби знизити на 30% ціну на топ-100 медичних засобів із 1 березня;
  • 13 лютого Зеленський ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким в Україні з 1 березня 2025 року змінилися правила ціноутворення на ліки. Зокрема йдеться про зниження цін на 30% на найбільш важливі медпрепарати.
За матеріалами:
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