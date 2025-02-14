Аптекам обмежили торгівельну націнку на ліки — Finance.ua

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Аптекам обмежили торгівельну націнку на ліки

Казна та Політика
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Аптекам обмежили торгівельну націнку на ліки
Аптекам обмежили торгівельну націнку на ліки
Ціни на ліки в Україні вже в березні будуть знижені. Здешевленню, зокрема, сприятиме обмеження націнок для аптек та гуртових постачальників.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«За ініціативи президента України Володимира Зеленського під час засідання РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для наших громадян. Зокрема, українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже з 1 березня», — написав Шмигаль у Telegram.
Він додав, що сьогодні уряд також схвалив інші заходи для здешевлення ліків.
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«Передусім, запускаємо низку регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції», — пояснив прем’єр-міністр.
Шмигаль перечислив новації:
  • Обмеження максимальної торговельної націнки для аптек — не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату.
  • Посилення контролю за наявністю лікарських засобів у лікарнях. Пацієнти повинні отримувати ліки в лікарнях безоплатно.
  • У межах ініціативи «Зимова підтримка» рекордно розширено програму «Доступні ліки». Для цього в бюджеті закладено понад 6 млрд грн.
  • Покращення територіальної доступності ліків. «Укрпошта» безкоштовно доставляє ліки по всій країні. Мобільні аптеки, які запустив Уряд минулого року, вже їздять у 650 населених пунктів.
  • З липня 2025 року всі аптеки будуть зобов’язані укласти договір з НСЗУ і будуть відпускати препарати за програмою «Доступні ліки».
За матеріалами:
Finance.ua
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