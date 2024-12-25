«Доступні ліки»: з 2025 року препарати можна буде отримати в кожній аптеці — Finance.ua
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«Доступні ліки»: з 2025 року препарати можна буде отримати в кожній аптеці

Казна та Політика
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«Доступні ліки»: з 2025 року препарати можна буде отримати в кожній аптеці
«Доступні ліки»: з 2025 року препарати можна буде отримати в кожній аптеці, Фото: freepik
З 1 липня 2025 року кожна аптека в країні повинна буде укласти договір про реімбурсацію з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Це дозволить пацієнтам отримувати препарати за програмою «Доступні ліки» в будь-якій аптеці, що значно збільшить доступність необхідних препаратів для українців.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
Міністр нагадав, що програма реімбурсації «Доступні ліки» — це програма, завдяки якій люди з хронічними захворюваннями мають змогу отримувати необхідні ліки безоплатно або з частковою доплатою.
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Вона впроваджена для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та збільшення доступності ліків.

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Програма продовжує діяти в період воєнного стану. Кількість людей, які користуються «Доступними ліками», щороку зростає. Загалом це вже майже 5 мільйонів українців.

Що зміниться наступного року

Він зазначив, що програма «Доступні ліки», яка була запущена у 2017 році, планує значне розширення у 2025 році.
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Зокрема, до програми буде додано понад 30 нових діючих речовин, що охоплюватимуть лікування серцево-судинних захворювань, ревматоїдного артриту, мігрені, а також препаратів для дітей та інших хвороб. Вперше до програми увійдуть ліки у вигляді крапель і мазей.
Зазначено, що з 2025 року також буде запроваджено механізм доставки ліків через «Укрпошту» та мобільні аптечні пункти для жителів сіл, прифронтових та віддалених територій.

Що робити, якщо відмовили у відпуску препарату

Всі аптечні заклади, розташовані на території або всередині медичних установ, зобов’язані працювати за програмою «Доступні ліки».
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У разі, якщо в аптеці при лікарні пацієнту відмовили у відпуску препарату, він має право звернутися на гарячу лінію Національної служби здоров’я України (НСЗУ) за номером 16−77.
Нагадаємо, українці можуть витрати грошову допомогу в розмірі 1000 гривень від держави на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва.
За матеріалами:
Finance.ua
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