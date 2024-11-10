Українці зможуть витратити тисячу «єПідтримки» на ліки та медичні вироби — Finance.ua
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Українці зможуть витратити тисячу «єПідтримки» на ліки та медичні вироби

Особисті фінанси
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Українці зможуть витратити тисячу «єПідтримки» на ліки та медичні вироби
Українці зможуть витратити тисячу «єПідтримки» на ліки та медичні вироби, Фото: freepik
Цієї зими українці отримають грошову допомогу в розмірі 1000 гривень, яку можна буде використати на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Куди надійдуть кошти

Кошти в рамках програми надійдуть на картку «Національного кешбеку».
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На сьогодні в межах програми «Національний кешбек» українці можуть витратити гроші на оплату комунальних послуг, транспорт або благодійні внески.

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Проте список витрат планують розширити, додавши можливість купівлі ліків та медичних виробів.
Заступниця міністра економіки Юлія Свириденко зазначила, що до програми вже приєдналися понад 50 фармацевтичних виробників та 250 продавців медичних виробів.
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Таким чином, розширення витрат програми на відповідні препарати дозволить підтримати не лише громадян, але й українських фармвиробників.
За словами Свириденко, програма «єПідтримка» буде розповсюджуватись на всіх українців — як дорослих, так і дітей.
Особливо увага буде на тому, щоб кошти «єПідтримки» змогли отримати пенсіонери, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які проживають у зонах високого воєнного ризику.
Нагадаємо, президент України оголосив про запуск нової програми підтримки населення під назвою «єПідтримка», яка стартує з 1 грудня. Програма передбачає виплати по 1000 гривень кожному українцю, включаючи дітей.

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За матеріалами:
Finance.ua
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