Українці зможуть отримати тисячу Зеленського і без «Дії» — Finance.ua

Українці зможуть отримати тисячу Зеленського і без «Дії» Сьогодні 10:45 — Особисті фінанси

Українці зможуть отримати тисячу Зеленського і без «Дії»

Наразі розробляється механізм отримання коштів єПідтримки, а саме 1 тис. на українця, через відділення Укрпошти — для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до «Дії».

Про це в коментарі УНН розповіли в пресслужбі Міністерства економіки.

«Через війну збільшилась кількість соціально вразливих громадян, і метою президента та уряду є підтримка кожного українця. Передбачається, що механізм програми „єПідтримка“ буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни усіх категорій по всій країні. Ми не можемо передбачити, які саме обʼєкти і міста росіяни можуть обстрілювати, і де люди потребуватимуть допомоги найбільше. Виняток становитимуть тільки ті громадяни, які виїхали за кордон», — розповіли в Мінекономіки.

Зазначається, що кожна людина зможе отримати допомогу.

«Програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини. Наразі також розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти — для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до Дії. Ці кошти не будуть оподатковуватися», — сказали в Мінекономіки.

На запитання, чи ця програма буде одноразовою та на який період розрахована, в Мінекономіки відповіли: «Програма „єПідтримка“ вже знайома українцям: під час ковіду та на початку повномасштабного вторгнення громадяни могли отримати одноразову грошову допомогу від держави. Зараз запроваджується аналогічна програма».

В міністерстві нагадали, що програма почне діяти з 1 грудня 2024 року.

«Заявку на участь у програмі можна буде подати через Дію протягом грудня, січня або лютого. Для цього потрібно активувати картку Національний кешбек. Виплата надійде на цю картку. Витратити 1000 грн можна буде протягом 2025 року на оплату комунальних та інших послуг, покупку медикаментів, книжок або донат у фонди, що підтримують Сили Оборони», — розповіли в Мінекономіки.

Довідка Finance.ua:

25 жовтня Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів України запровадити з 1 грудня нову програму підтримки для українців, за якою вони зможуть отримати по тисячі гривень на одного члена родини;

ці кошти можна буде використати протягом зимових місяців — грудня, січня та лютого.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.