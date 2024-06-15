Як отримати е-рецепт на «Доступні ліки» без мобільного телефона — Finance.ua

Як отримати е-рецепт на «Доступні ліки» без мобільного телефона
У громадян України є можливість отримати електронний рецепт на «Доступні ліки» або інші рецептурні препарати, навіть якщо у них немає мобільного телефону.
Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоровʼя України.
Під час виписування електронного рецепту на «Доступні ліки» лікар може на прохання пацієнта роздрукувати інформаційну пам’ятку.
Інформаційна пам’ятка містить, зокрема:
- номер рецепта;
- код підтвердження;
- інформацію про виписані ліки;
- інструкцію щодо застосування.
Щоб отримати «Доступні ліки», пацієнт з роздрукованою пам’яткою може звернутися до будь-якої аптеки, яка бере участь у програмі.
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На тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт — він так само буде дійсний в аптеці.
Перелік аптек доступний на сайті МОЗ України.
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