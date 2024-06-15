Як отримати е-рецепт на «Доступні ліки» без мобільного телефона — Finance.ua
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Як отримати е-рецепт на «Доступні ліки» без мобільного телефона

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Як отримати е-рецепт на «Доступні ліки» без мобільного телефона
Як отримати е-рецепт на «Доступні ліки» без мобільного телефона, Фото: freepik
У громадян України є можливість отримати електронний рецепт на «Доступні ліки» або інші рецептурні препарати, навіть якщо у них немає мобільного телефону.
Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоровʼя України.
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Під час виписування електронного рецепту на «Доступні ліки» лікар може на прохання пацієнта роздрукувати інформаційну пам’ятку.
Інформаційна пам’ятка містить, зокрема:
  • номер рецепта;
  • код підтвердження;
  • інформацію про виписані ліки;
  • інструкцію щодо застосування.
Щоб отримати «Доступні ліки», пацієнт з роздрукованою пам’яткою може звернутися до будь-якої аптеки, яка бере участь у програмі.
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На тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт — він так само буде дійсний в аптеці.
Перелік аптек доступний на сайті МОЗ України.
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За матеріалами:
Finance.ua
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