Як отримати е-рецепт на «Доступні ліки» без мобільного телефона — Finance.ua

Як отримати е-рецепт на «Доступні ліки» без мобільного телефона Сьогодні 06:03 — Особисті фінанси

Як отримати е-рецепт на «Доступні ліки» без мобільного телефона, Фото: freepik

У громадян України є можливість отримати електронний рецепт на «Доступні ліки» або інші рецептурні препарати, навіть якщо у них немає мобільного телефону.

Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоровʼя України.

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Під час виписування електронного рецепту на «Доступні ліки» лікар може на прохання пацієнта роздрукувати інформаційну пам’ятку.

Інформаційна пам’ятка містить, зокрема:

номер рецепта;

код підтвердження;

інформацію про виписані ліки;

інструкцію щодо застосування.

Щоб отримати «Доступні ліки», пацієнт з роздрукованою пам’яткою може звернутися до будь-якої аптеки, яка бере участь у програмі.

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На тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт — він так само буде дійсний в аптеці.

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