Отримати ліки за електронним рецептом можна лише особисто: правда чи міф — Finance.ua

Отримати ліки за електронним рецептом можна лише особисто: правда чи міф
Отримати ліки за електронним рецептом можуть родичі пацієнта. Необхідність особистої присутності пацієнта в аптеці при отриманні ліків чи медичних виробів за програмою реімбурсації - це міф.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України.
«У разі необхідності ліки пацієнту за е-рецептом можуть отримати рідні. Тож в аптеку не обов’язково вирушати особисто. Лише повідомте або пришліть номер вашого е-рецепту рідним, які можуть завітати до аптеки», — йдеться у повідомленні.
Як рідні можуть отримати ліки за пацієнта
Повідомте родичам номер е-рецепта, щоб вони могли отримати ліки замість вас.
В аптеці потрібно повідомити фармацевту 16-значний номер електронного рецепта. А далі обрати із запропонованих фармацевтом торговельних найменувань лікарських засобів саме той, який потрібний.
Тож попередьте тих, хто отримуватиме для вас ліки чи медвироби, які саме препарати потрібні, в якій кількості, якого саме виробника.
Що робити, якщо відсутні потрібні ліки
Якщо в аптеці відсутні необхідні лікарські засоби, можна замовити потрібний препарат та прийти до цієї ж аптеки через декілька днів.
Або звернутися до будь-якої іншої аптеки, яка відпускає «Доступні ліки».
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