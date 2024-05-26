Отримати ліки за електронним рецептом можна лише особисто: правда чи міф — Finance.ua

Отримати ліки за електронним рецептом можна лише особисто: правда чи міф Сьогодні 07:23 — Особисті фінанси

Отримати ліки за електронним рецептом можна лише особисто: правда чи міф, Фото: freepik

Отримати ліки за електронним рецептом можуть родичі пацієнта. Необхідність особистої присутності пацієнта в аптеці при отриманні ліків чи медичних виробів за програмою реімбурсації - це міф.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України.

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«У разі необхідності ліки пацієнту за е-рецептом можуть отримати рідні. Тож в аптеку не обов’язково вирушати особисто. Лише повідомте або пришліть номер вашого е-рецепту рідним, які можуть завітати до аптеки», — йдеться у повідомленні.

Як рідні можуть отримати ліки за пацієнта

Повідомте родичам номер е-рецепта, щоб вони могли отримати ліки замість вас.

В аптеці потрібно повідомити фармацевту 16-значний номер електронного рецепта. А далі обрати із запропонованих фармацевтом торговельних найменувань лікарських засобів саме той, який потрібний.

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Тож попередьте тих, хто отримуватиме для вас ліки чи медвироби, які саме препарати потрібні, в якій кількості, якого саме виробника.

Що робити, якщо відсутні потрібні ліки

Якщо в аптеці відсутні необхідні лікарські засоби, можна замовити потрібний препарат та прийти до цієї ж аптеки через декілька днів.

Або звернутися до будь-якої іншої аптеки, яка відпускає «Доступні ліки».

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