МОЗ збільшило термін дії е-Рецепта на рецептурні ліки — Finance.ua

МОЗ збільшило термін дії е-Рецепта на рецептурні ліки Сьогодні 19:45

МОЗ збільшило термін дії е-Рецепта на рецептурні ліки

Відтепер строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, становить 90 календарних днів (замість 30 днів, як було раніше).

Про це йдеться на сайті МОЗ.

«Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, а й зручніше погашати е-рецепт, виписаний на курс лікування до 90 днів», — повідомляють у міністерстві.

Зазначається, що при цьому строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби — 30 календарних днів.

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«Погасити електронний рецепт, як і раніше, можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоров’я. Знайти відповідну аптеку можна, скориставшись дашбордом «Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом», повідомляють у МОЗ. Уточнюється, що для цього достатньо обрати область, тип і назву населеного пункту, в якому ви проживаєте. Після цього на дашборді з’явиться карта з позначками доступних аптек, а також перелік адрес аптек, які відпускають ліки за е-рецептом.

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