МОЗ збільшило термін дії е-Рецепта на рецептурні ліки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

МОЗ збільшило термін дії е-Рецепта на рецептурні ліки

19
МОЗ збільшило термін дії е-Рецепта на рецептурні ліки
МОЗ збільшило термін дії е-Рецепта на рецептурні ліки
Відтепер строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, становить 90 календарних днів (замість 30 днів, як було раніше).
Про це йдеться на сайті МОЗ.
«Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, а й зручніше погашати е-рецепт, виписаний на курс лікування до 90 днів», — повідомляють у міністерстві.
Зазначається, що при цьому строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби — 30 календарних днів.
Читайте також
«Погасити електронний рецепт, як і раніше, можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоров’я. Знайти відповідну аптеку можна, скориставшись дашбордом «Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом», повідомляють у МОЗ. Уточнюється, що для цього достатньо обрати область, тип і назву населеного пункту, в якому ви проживаєте. Після цього на дашборді з’явиться карта з позначками доступних аптек, а також перелік адрес аптек, які відпускають ліки за е-рецептом.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.