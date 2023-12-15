Як отримати рецепт без мобільного зв’язку — Finance.ua

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Як отримати рецепт без мобільного зв’язку

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МОЗ України повідомило про тимчасові зміни при формуванні електронного рецепта, які діятимуть відсьогодні на період відновлення мобільного звʼязку.
Як повідомляє МОЗ, на період кризи сповіщення із номером та кодом рецепта не будуть надходити пацієнтам усіх операторів мобільного звʼязку. «Натомість відтепер інформаційна довідка буде містити код погашення, який потрібен для відпуску ліків фармацевтом в аптеці», — розповіли у міністерстві.
Йдеться, що для отримання нових рецептів з 15 грудня лікар обовʼязково має надрукувати пацієнту паперову інформаційну довідку або передати її в електронному вигляді. Така інформаційна довідка міститиме, в тому числі, номер рецепта та код його погашення, який необхідно надати працівнику аптеки. Аналогічну процедуру можна зробити в іншому форматі, який узгоджено між лікарем та пацієнтом — телефоном, месенджером тощо
Також зазначається, якщо рецепт було виписано до 15 грудня, але відповідне смс-повідомлення пацієнт ще не отримав, він може повторно звернутися до лікаря. Тоді медик згенерує нову інформаційну довідку, яка міститиме необхідні дані.
«Якщо попередньо вам був виписаний е-рецепт, проте SMS все ж вдалося отримати — не потрібно інших додаткових кроків», — наголошують у відомстві.
У МОЗ звертають увагу на те, що ці зміни — тимчасові та вжиті на період кризи й стосуються користувачів усіх мобільних операторів. Після повноцінного відновлення звʼязку серед усіх абонентів мобільного оператора, SMS-інформування пацієнтів про номер та код погашення е-рецепта буде відновлено.
Зміни стосуються усіх програм, за якими призначаються ліки за е-рецептом, — як за програмою реімбурсації, так і за власні кошти пацієнта. Водночас зазначені зміни не впливають на процеси щодо виписування е-рецептів на медичні вироби.

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За матеріалами:
УНІАН
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