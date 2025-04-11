Майже 80% українців змушені економити, щоб купити ліки — опитування Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Майже 80% українців змушені економити, щоб купити ліки — опитування

Повномасштабне вторгнення та економічна ситуація в Україні значно вплинули на рівень цін у різних категоріях товарів та послуг. Майже дві третини респондентів відмічають значне зростання витрат у порівнянні з довоєнним періодом.

Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Gradus Research.

Зростання цін на товари і послуги є помітним для громадян. Збільшення витрат за останній рік декларує переважна більшість респондентів (82%).

ТОП-3 категорій витрат українців

Основними категоріями витрат є продукти харчування (85%), комунальні послуги (72%), та ліки (60%).

Серед загальної сукупності 62% зазначили, що ліки є однією з основних категорій витрат. З них 90% вказали, що подорожчання ліків є суттєвою проблемою, а 79% змушені скорочувати витрати на інші категорії товарів, щоб мати можливість їх купувати.

Найчастіше українці економлять на одязі (66%), товарах для дому (54%) та навіть продуктах харчування (51%).

Особливо критичною ситуація є для людей віком 60+ років, серед яких 62% змушені обмежувати витрати на їжу, а 66% респондентів 55−60 років — на товари для дому.

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«Це свідчить про те, що подорожчання ліків не просто вплинуло на рівень життя населення, а змушує людей відмовлятися від базових потреб, що може мати серйозні соціальні та медичні наслідки», — зазначають автори дослідження.

Більше третини опитаних (36%) зазначили, що аптечні націнки становлять від 25% і більше, а серед людей 35−60 років цей показник ще вищий (45%). Найбільший рівень націнок на ліки відзначили мешканці міст-мільйонників (48% проти 36% у середньому), тоді як у селах та містах з населенням менше 50 тис. осіб сприйняття рівня націнок є нижчим.

Водночас у сільській місцевості більша частка людей вважає націнку відносно помірною — 10% (13% проти 9% у середньому). Це може свідчити про менш виражене цінове зростання в регіональних аптеках або про нижчу обізнаність щодо реального рівня націнок.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року ціни на 100 найбільш популярних ліків були знижені на 30%. Для цього українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін.

До 100 найбільш популярних ліків, тобто які найчастіше купують українці, за аналітичними даними, увійшли 20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія Дарниця, 17 позицій — Фармак, 22 позиції — Київський вітамінний завод, 5 позицій — Кусум Фарм, 6 позицій — Юрія-Фарм, 8 позицій — корпорація Артеріум, 2 позиції — фармацевтична фабрика Віола, 3 позиції — Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод та 10 позицій — ІнтерХім.

Перелік ліків, на які знижено ціни з 1 березня, доступний на сайті Міністерства охорони здоровʼя.

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