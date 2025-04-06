Аптеки оштрафували на понад 200 тис. грн за завищення цін на ліки — Finance.ua

Аптеки оштрафували на понад 200 тис. грн за завищення цін на ліки Сьогодні 20:21 — Казна та Політика

Аптеки оштрафували на понад 200 тис. грн за завищення цін на ліки

З початку березня надійшло 1156 звернень від громадян щодо завищення цін в аптеках. У результаті було проведено 44 перевірки, під час яких виявлено порушення правил ціноутворення. Загальна сума штрафів для підприємств склала 213 400 грн.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Де зафіксували найбільше порушень

Найбільше скарг надійшло від мешканців Києва, Івано-Франківської, Хмельницької, Черкаської, Львівської, Полтавської, Тернопільської та Харківської областей.

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Водночас посадових осіб аптечних закладів оштрафували на 27 тис. грн.

Зазначається, для контролю за цінами територіальні відділення Держпродспоживслужби щоденно проводять моніторинг.

Наразі зафіксували 18 600 спостережень за змінами вартості ліків.

З 1 березня 2025 року Держпродспоживслужба відновила перевірки аптек щодо дотримання цінової політики.

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Нагадаємо, з 1 березня 2025 року ціни на 100 найбільш популярних ліків були знижені на 30%. Для цього українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін.

До 100 найбільш популярних ліків, тобто які найчастіше купують українці, за аналітичними даними, увійшли 20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія Дарниця, 17 позицій — Фармак, 22 позиції — Київський вітамінний завод, 5 позицій — Кусум Фарм, 6 позицій — Юрія-Фарм, 8 позицій — корпорація Артеріум, 2 позиції — фармацевтична фабрика Віола, 3 позиції — Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод та 10 позицій — ІнтерХім.

Перелік ліків, на які знижено ціни з 1 березня, доступний на сайті Міністерства охорони здоровʼя.

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