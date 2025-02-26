Зниження цін на ліки: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні — Finance.ua

Зниження цін на ліки: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Зниження цін на ліки: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт закону № 9383, який скасовує продовження дії патентів на лікарські засоби під час війни і є одним з механізмів зниження цін на ліки.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

«Прийнято за основу із доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116», — йдеться на сайті парламенту.

Так, за депутатський законопроєкт № 9383 «Про внесення змін до Закону України „Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України“ щодо удосконалення патентного законодавства» проголосували 232 народних депутати.

Згідно пояснювальної записки, законопроектом пропонується вдосконалити положення чинного Закону № 2174-IX (Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України).

Мова йде про недопущення безпідставного подовження чинності майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, строк чинності яких під час дії воєнного стану сплив остаточно і продовженню не підлягає відповідно до законодавства України та норм і правил ЄС, що сприятиме підвищенню доступності лікарських засобів для населення й створенню умов для виходу на ринок України генеричних лікарських засобів.

Читайте також Аптекам обмежили торгівельну націнку на ліки

Як наголосив у дописі у Фейсбуці голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, навесні 2022 року парламент ухвалив низку змін до законодавства для спрощення роботи державних структур та бізнесу в умовах війни.

«Зокрема закон № 2174-IX — про продовження всіх майнових прав до скасування воєнного стану. У перші місяці війни не всі підприємці могли дістатися до державних структур для продовження патентів, тому тоді це рішення було логічним. Закон продовжив дію патентів, які мали закінчитися, якби не воєнний стан. І наразі продовжені патенти заважають виходу на ринок конкурентів, запуску виробництва препаратів-генериків та, як наслідок, зниження цін на медичні препарати. Доступ до державних структур на більшій частині території наразі вільний, тому логічно переглянути це рішення. Результатом декількох зустрічей з представниками асоціацій виробників ліків стали зміни в патентному праві, викладені у законопроєкті № 9383. Головна з них — скасування дії закону № 2174-IX. «, — заявив Радуцький.

Читайте також П’ятірка найбільших аптечних мереж підписали декларацію про зниження цін на ліки

Він наголосив, що відповідно до рішення РНБО, документ також мав бути винесений на розгляд парламенту, як один із механізмів зниження цін на ліки. Тому він також буде підготовлений профільним комітетом до другого читатання у найкоротші строки.

Нагадаємо, 12 лютого Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО «Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців», згідно якого Верховній Раді доручено розглянути законопроєкт № 9383 як один з механізмів зниження цін на ліки.

Допоможіть нам зробити контент ще кориснішим для вас! Finance.ua створив невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та інтереси при створенні матеріалів. Це займе лише кілька хвилин, але дозволить покращити наші тексти.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.