Презентуємо InvestMarket на «Мінфіні» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій Сьогодні 10:32

Презентуємо InvestMarket на «Мінфіні» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій

Готовий бізнес, популярні франшизи, об’єкти нерухомості, акції, земельні ділянки, навчання — відтепер усі інвестиційні пропозиції зібрані в одному місці. На InvestMarket від «Мінфіну».

Що це й для кого?

Це новий каталог інвестиційних можливостей , де кожен може знайти проєкт для вкладення коштів або розмістити власну пропозицію та знайти інвестора. Тут лише прозорі умови, детальна інформація та відгуки про компанії, та є можливість замовити індивідуальну консультацію.

Як користуватися InvestMarket?

📍 переглядайте перелік актуальних інвестпропозицій;

📍 зручно й швидко порівнюйте подібні пропозиції;

📍 вивчайте всі деталі: поріг входу, потенційний дохід, порядок дій для інвестора, термін інвестиції тощо;

📍 переглядайте інформацію про компанію, яка надає пропозицію;

📍 зв’яжіться з обраною компанією напряму, без посередників.

InvestMarket — це сервіс, який економить час та допомагає ухвалювати рішення про інвестиції свідомо та самостійно.

Перегляньте доступні пропозиції та зробіть перший крок до примноження своїх заощаджень.

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