Презентуємо InvestMarket на «Мінфіні» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій — Finance.ua
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Презентуємо InvestMarket на «Мінфіні» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій

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Презентуємо InvestMarket на «Мінфіні» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій
Презентуємо InvestMarket на «Мінфіні» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій
Готовий бізнес, популярні франшизи, об’єкти нерухомості, акції, земельні ділянки, навчання — відтепер усі інвестиційні пропозиції зібрані в одному місці. На InvestMarket від «Мінфіну».
Що це й для кого?
Це новий каталог інвестиційних можливостей, де кожен може знайти проєкт для вкладення коштів або розмістити власну пропозицію та знайти інвестора. Тут лише прозорі умови, детальна інформація та відгуки про компанії, та є можливість замовити індивідуальну консультацію.
Як користуватися InvestMarket?
📍 переглядайте перелік актуальних інвестпропозицій;
📍 зручно й швидко порівнюйте подібні пропозиції;
📍 вивчайте всі деталі: поріг входу, потенційний дохід, порядок дій для інвестора, термін інвестиції тощо;
📍 переглядайте інформацію про компанію, яка надає пропозицію;
📍 зв’яжіться з обраною компанією напряму, без посередників.
InvestMarket — це сервіс, який економить час та допомагає ухвалювати рішення про інвестиції свідомо та самостійно.
Перегляньте доступні пропозиції та зробіть перший крок до примноження своїх заощаджень.
За матеріалами:
Finance.ua
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