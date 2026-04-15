На Одещині викрили мільйонні розкрадання на реконструкції казарм під квартири для військових

Державі завдано збитків на суму 8,4 млн грн
На Одещині директору товариства з обмеженою відповідальністю повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами під час реконструкції будівлі під житло для військовослужбовців. Йдеться про реконструкцію казарми під 39-квартирний житловий будинок в Одеській області. Роботи виконувалися за договором підряду з Міністерством оборони України в особі Південного управління капітального будівництва.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як діяла схема

За даними слідства, упродовж листопада 2017 року — грудня 2020 року підозрюваний, виконуючи умови договору, організував схему заволодіння бюджетними коштами.
Слідство вважає, що директор системно вносив до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості, зокрема щодо обсягів виконаних робіт і нібито закуплених будівельних матеріалів, які фактично не постачалися і не використовувалися. Надалі ці документи підписувалися та подавалися для проведення розрахунків, що ставало підставою для перерахування бюджетних коштів.
Читайте також
З метою приховування протиправної діяльності, після отримання коштів підозрюваний здійснював лише незначні закупівлі матеріалів, створюючи видимість виконання робіт. Основну ж частину коштів він перераховував на рахунок іншого підприємства, засновником і директором якого також є, із подальшим їх виведенням.
Унаслідок таких дій державі завдано збитків на суму 8,4 млн грн — кошти, які були передбачені на будівництво житла для військовослужбовців.

Статус розслідування

Директору повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366 КК України — службове підроблення, а також за ч. 5 ст. 191 КК України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі.
Санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
