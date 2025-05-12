Трамп стверджує, що у США відбулася фінансова революція завдяки його тарифній політиці — Finance.ua
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Трамп стверджує, що у США відбулася фінансова революція завдяки його тарифній політиці

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Трамп стверджує, що у США відбулася фінансова революція завдяки його тарифній політиці
Трамп стверджує, що у США відбулася фінансова революція завдяки його тарифній політиці
Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки його приходу до влади й тарифній політиці нинішньої адміністрації відбулася фінансова революція, і в економіку США потекли трильйони доларів.
Про це він написав у неділю у своїй соцмережі Truth Social.
«Лише за три місяці в США влилися трильйони доларів (а отже, і рекордна кількість робочих місць!) — зазначив Трамп. — Це завдяки моїй тарифній політиці та нашій великій перемозі на виборах 5 листопада!»
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За словами президента, «дуже тупі демократи докладають усіх зусиль, аби очорнити те, що відбувається».
«Вони повністю з’їхали з глузду і втратили будь-яку довіру. Це фінансова революція, і вони зазнають поразки», — додав він.
При цьому президент не навів конкретних даних на підтвердження слів про «трильйони доларів» чи рекордні робочі місця.
Офіційні дані щодо обсягів прямих іноземних інвестицій у США за останній квартал ще не оприлюднені.
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Однак, згідно з попередніми даними Бюро економічного аналізу США, реальний ВВП у першому кварталі 2025 року знизився на 0,3% у річному обчисленні, що свідчить про уповільнення економічного зростання.
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Щодо ринку праці, у квітні 2025 року було створено 177 тис. нових робочих місць, що перевищило прогнози аналітиків. Проте загалом у першому кварталі темпи зростання зайнятості були помірними, а рівень безробіття залишався близько 4%.
За матеріалами:
Укрінформ
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