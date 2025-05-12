Трамп стверджує, що у США відбулася фінансова революція завдяки його тарифній політиці — Finance.ua

Трамп стверджує, що у США відбулася фінансова революція завдяки його тарифній політиці Сьогодні 12:35

Трамп стверджує, що у США відбулася фінансова революція завдяки його тарифній політиці

Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки його приходу до влади й тарифній політиці нинішньої адміністрації відбулася фінансова революція, і в економіку США потекли трильйони доларів.

Про це він написав у неділю у своїй соцмережі Truth Social

«Лише за три місяці в США влилися трильйони доларів (а отже, і рекордна кількість робочих місць!) — зазначив Трамп. — Це завдяки моїй тарифній політиці та нашій великій перемозі на виборах 5 листопада!»

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За словами президента, «дуже тупі демократи докладають усіх зусиль, аби очорнити те, що відбувається».

«Вони повністю з’їхали з глузду і втратили будь-яку довіру. Це фінансова революція, і вони зазнають поразки», — додав він.

При цьому президент не навів конкретних даних на підтвердження слів про «трильйони доларів» чи рекордні робочі місця.

Офіційні дані щодо обсягів прямих іноземних інвестицій у США за останній квартал ще не оприлюднені.

Однак, згідно з попередніми даними Бюро економічного аналізу США, реальний ВВП у першому кварталі 2025 року знизився на 0,3% у річному обчисленні, що свідчить про уповільнення економічного зростання.

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Щодо ринку праці, у квітні 2025 року було створено 177 тис. нових робочих місць, що перевищило прогнози аналітиків. Проте загалом у першому кварталі темпи зростання зайнятості були помірними, а рівень безробіття залишався близько 4%.

Укрінформ За матеріалами:

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