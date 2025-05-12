Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 14:00 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

У другому тижні травня ситуація на валютному ринку поступово вирівнювалась і відзначалась лише разовими сплесками попиту, пов’язаного передусім із подіями в міжнародному сегменті. Офіційний курс Національного банку відбивав поточні настрої.

Про це розповіла член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько у коментарі Finance.ua.

«В умовах вирівнювання валютного ринку та зростання міжнародних резервів регулятор зміг спростити низку воєнних обмежень для бізнесу», — зазначила Золотько.

Офіційний курс НБУ з 5 по 10 травня:

5 травня — 41,7091 грн/$;

6 травня — 41,6036 грн/$;

7 травня — 41,4544 грн/$;

8 травня — 41,4388 грн/$;

9 травня — 41,5113 грн/$;

10 травня — 41,5470 грн/$.

На готівковому ринку не відчувається значного збільшення попиту з боку населення, тому й середні курси купівлі/продажу у касах банків рухались несуттєво після зниження в понеділок-вівторок, коли вони просіли з 41,30/41,90 грн/$ до 41,23/41,83 грн/$. В середу ціни тримались на мінімумі — 41,15/41,70 грн/$. А на кінець тижня закріпились на 41,20/41,80 грн/$. Тобто різниця між офіційним і готівковим значенням була навіть нижчою за цільовий показник (1%) — на 0,6%.

На валютному ринку України (ВРУ) спостерігалось укріплення гривні. Відкривався тиждень з максимальних значень 41,68−41,66 грн/$, та вже після обіду 5 травня просів до 41,54 грн/$, й той самий тренд продовжився наступного дня, коли котирування відступили з 41,55 грн/$ до 41,42 грн/$. 7 травня ринок там закріпився — в межах 41,41−41,46 грн/$ та міцно тримався попри ситуативне зростання валютного попиту. Вже 8-го числа ВРУ піднімався до 41,56 грн/$ та завершив тиждень все ж нижче — на 41,53 грн/$.

Найменша валютна пропозиція спостерігалась на валютному ринку в понеділок, а найбільше зростання попиту було зафіксовано в середу-четвер. Та на всіх цих етапах Національний банк підтримував торгівлю своїми інтервенціями, покриваючи структурний дефіцит.

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Водночас обсяги продажів регулятора не стали максимальними, НБУ навіть вдалось трохи зменшити чистий розмір інтервенцій з 5 по 9 травня — на 16% у порівнянні з попереднім тижнем: з $742,7 млн $623,35 млн. Загалом регулятор продав $624,15 млн та зміг відкупити $0,8 млн.

«Помітне зростання валютного попиту з боку бізнесу відчувалося лише в середу-четвер, та згодом після насичення інтерес зменшувався. Завдяки чому регулятор зміг зменшити середньоденний обсяг інтервенцій із $148,5 млн до $124,8 млн. Періодичне зростання купівлі долара минулого тижня можна пояснити передусім здешевленням євро на світовому ринку, через що експортери активніше виставляли заявки на американську валюту для конвертацій у євро — щоб скористатися шансом на вигідний курс. В українському імпорті поступово зростає частка контрактів у європейській валюті, про що наголошує регулятор, тож все логічно», — прокоментувала ситуацію Золотько.

Позитивні настрої ринку минулого тижня підтримав звіт Нацбанку про збільшення міжнародних резервів за підсумком квітня: на 1 травня вони зросли на 10,2% — до $46,7 млрд, у тому числі за рахунок інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Що можна вважати важливою перемогою української дипломатії та Національного банку, якій передували велика робота з міжнародними партнерами. Водночас помітне у квітні було зменшення чистого продажу регулятором валюти на ВРУ — на 17,1%: НБУ реалізував тільки $2,2 млрд та зміг викупити в резерви $17,5 млн. Що свідчить про зростання валютних продажів вітчизняних експортерів і точно є позитивним фактором.

В таких умовах НБУ зміг дещо лібералізувати чинні обмеження, що діяли для бізнесу з початку повномасштабного вторгнення: зокрема, щодо погашення зовнішніх кредитів, операцій «форвард», фінансування закордонних представництв українських компаній, розрахунків корпоративними картками за межами України тощо. Водночас регулятор вжив заходи в межах боротьби зі схемними операціями, для уникнення відпливу капіталу завдяки поширенню щомісячного ліміту на 500 тис. грн на закордонні карткові розрахунки в інвалюту ще на вісім платіжних кодів. Відповідні зміни затвердженні постановою НБУ № 53 та вже набули чинності.

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Наступного тижня бізнес може активізувати валютні продажі на ВРУ через наближення крайнього терміну податкових платежів у 20-х числах травня, передусім IT-сектор. Більші продажі інвалюти можуть спонукати гривню до укріплення за умови збереження звичних обсягів попиту.

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