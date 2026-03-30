День финансов: ТОП-3 устойчивых банков Украины, карта № 1 в кошельке, налогообложение посылок и цифровых платформ Сегодня 17:40

Понедельник, 30 марта. На ежегодной премии FinAwards, состоявшейся 27 марта в Киеве, наградили лучших в банковской сфере. Также Кабмин принял решение о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, налогообложении операций электронной торговли, а также продолжении уплаты военного сбора.

🏆 27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards , организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин».

На FinAwards избрали

🥇ТОП-3 устойчивых банков Украины. Первое место занял АО «Креди Агриколь Банк» — учреждению удалось за год подняться на две ступени и возглавить рейтинг устойчивости. ТОП-3 лидеров здесь.

Какая карта № 1 в кошельке украинцев по версии FinAwards. По результатам голосования победу одержал monobank Universal Bank со своей «Черной картой». «Серебро» в номинации получила всеКАРТА от ПУМБ.

ТОП-3 лучших премиальных карт в Украине по версии FinAwards. 1 место — ПУМБ с продуктом «Black Platinum». 2 место — monobank | Universal Bank с картой Iron.

В каких банках самые лучшие кредиты наличными. «Золото» в номинации забрал АО «Идея Банк» с кредитом «Встречное предложение для новых клиентов». Второе место в номинации занял государственный ПриватБанк и его кредит наличными.

Какие технологические проекты в банковской сфере признаны лучшими. Первое место уверенно занял monobank Universal Bank с тремя проектами. На второй строчке по результатам голосования оказалась RozetkaPay с «Оплата частями».

🧐 Кстати, Академия Минфин проведет четвертый воркшоп серии «Криптопрорыв» вместе с практикующим инвестором Михаилом Серюгой. Уже совсем скоро — 2 апреля, онлайн. Воспользуйтесь возможностью услышать экспертные мнения относительно недавних изменений на рынке криптовалют и как они диктуют новые правила игры для инвестора.

Присоединяйтесь сейчас и запланируйте просмотр 👇🔗 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВОРКШОП

Налогообложение международных посылок (до 150 евро)

Кабмин сегодня одобрил пакет из трех законопроектов. Среди которых введение налогообложения НДС при импорте товаров, ввозимых в Украину в почтовых и экспресс-отправлениях, начиная с 0 евро.

доходов физлиц, полученных через цифровые платформы, Также приняли налогообложение детали здесь . При этом OLX предупреждает о последствиях нового налогового закона.

уплаты военного сбора в течение 3 лет после В то же время Кабмин согласовал продлениев течение 3 лет после отмены военного положения для финансирования послевоенного восстановления.

Также глава финансового комитета ВР Гетманцев планирует подать законопроект о продлении налогообложения сверхприбылей банков по ставке 50% в 2027 году.

А Государственная налоговая служба и Министерство цифровой трансформации планируют внедрение ряда налоговых сервисов в приложении «Д і я».

В 2026 году государство расширяет программы финансовых компенсаций для граждан. Кому именно и в каких случаях государство будет возвращать деньги — Finance.ua разобрался.

Сколько будет стоить 100 долларов в начале апреля

Спрос на валюту будет, но он не сможет перекрыть предложение, поэтому интервенции Национального банка будут играть главную роль в обеспечении равновесия. Об этом сказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

В то же время, как рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, на этой неделе сохранится относительно управляемая динамика курса без резких изменений. Также стало известно, сколько валюты ввезли банки в 2026 году.

Нацбанк сообщил, что системный характер нарушений в АО «Укрпочта» подвергает сомнению качество управления компанией и профессиональную компетентность ее руководителя Игоря Смелянского.

🎥 Кстати, на YouTube-канале Finance.ua вышел новый выпуск из серии экономических путешествий, посвященный одному из ключевых финансовых центров мира.

Где украинцы открывают новый бизнес в Польше

Украинцы в Польше в 2025 году создали 3200 компаний и стали лидерами по количеству открытых бизнесов. Такое количество открытий в Польше объясняется тем, что здесь относительно простая юрисдикция для открытия бизнеса.

