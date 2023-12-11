День финансов: тарифы на передачу электроэнергии, єВідновлення, реестр деклараций — Finance.ua

День финансов: тарифы на передачу электроэнергии, єВідновлення, реестр деклараций
В понедельник, 11 декабря, мы разбирались, как заработать на собственной криптовалюте. В предыдущих частях цикла «Моя крипта — мое богатство» Finance.ua уже подробно описал, как разработать и создать собственную криптовалюту. Сегодня же поговорим о не менее важном аспекте — о заработке на собственной «крипте». Это ведь реальность, которая способна изменить ваше финансовое будущее.
💰Заработать на собственной криптовалюте: миссия возможна
Тарифы «Укрэнерго» на передачу электроэнергии. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила повышение тарифа на услуги по передаче электроэнергии НЭК «Укрэнерго» с 1 января 2024 года на 9%.
НАПК открыло реестр деклараций. Национальное агентство по предотвращению коррупции открыло доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
єВідновлення. Отныне подать заявление о получении выплат за поврежденное жилье можно на портале Дія, а также через ЦПАУ или нотариуса. Ранее сделать это можно было только через приложение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Отмена Нацбанком валютных ограничений. НБУ 1 декабря отменил ограничение на продажу наличной валюты населению. Его вводили, в частности, потому, что в начале военного положения, когда Нацбанк ввел жесткие ограничения, образовался серый и черный рынок иностранной валюты.
Каким будет курс доллара в следующем году? Средний курс в 2024 году существенно повысится до уровня 37,3 грн/доллар и до 39 грн/доллар в конце года. Национальный банк Украины вряд ли пойдет на резкие шаги. Об этом свидетельствует обновленный прогноз компании Dragon Capital.
На границе Украины и Польши разблокирован пункт пропуска. Сняли блокаду с движения грузовиков через ПП «Ягодин — Дорогуск». Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.
- При этом словацкие перевозчики возобновляют блокаду на границе с Украиной.
- В Кабмине назвали сумму налогов, которую потратят на оборону в 2024 году.
- У ЕС есть «план Б» на случай вето Орбана на решение о помощи Украине.
- Великобритания и Норвегия создали морскую коалицию для поддержки Украины.
- Швеция объявила о зимнем пакете помощи для Украины на 120 млн евро.
Кому из ВПЛ продлят выплаты в феврале. Часть внутренне перемещенных лиц с 1 февраля не будет получать указанные выплаты. Но Минсоцполитики разработало проект постановления о продлении выплаты пособий тем ВПЛ, которые получали его до 1 августа 2023 г. и период выплат для которых завершается в конце января 2024 г.
Работа из дому. Удаленная работа остается популярной для представителей многих сфер деятельности. Если вы хотите попробовать работать удаленно или уже работаете, но рассматриваете новые варианты занятости или компании, знакомьтесь с декабрьской подборкой удаленных вакансий от robota.ua.
Как изменятся цены на аренду квартир. Закрытие столичного метрополитена на участке Теремки — Демеевская на ремонт приведет к падению спроса на аренду квартир в Голосеевском районе, однако снижение цен вряд ли будет существенным и долгосрочным.
97 транспортов вместо метро. 77 автобусов и 20 троллейбусов перевозят пассажиров по маршрутам № 2-М и № 43-К, которые дублируют движение по закрытому участку «синей» ветки метро. Об этом сообщили в КГГА. Движение наземного транспорта было оперативно организовано с пятницы, 8 декабря, в связи с началом ремонта перегонного тоннеля от станции метро Теремки до станции Лыбидская.
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