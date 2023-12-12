День финансов: сбой в сети «Киевстар», пересмотр программы с МВФ, кредиты на жилье в Польше — Finance.ua

День финансов: сбой в сети «Киевстар», пересмотр программы с МВФ, кредиты на жилье в Польше Сегодня 17:50

Во вторник, 12 декабря, под атаку хакеров попали «Киевстар» и monobank, это влияет и на работу некоторых терминалов и банкоматов ПриватБанка и Ощадбанка. Но есть и хорошие новости — МВФ принял решение, что позволит Украине получить транш на $900 млн.

Украина получит третий транш от МВФ. Совет директоров Международного валютного фонда Совет директоров Международного валютного фонда завершил второй пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и одобрил выделение SDR664 млн третьего транша ($881 млн по текущему курсу).

В то же время, МВФ рассчитывает на выполнение партнерами Украины обязательств по ее внешнему финансированию.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, в обновленном меморандуме о финансовой и экономической политике содержится 12 новых структурных маяков.

МВФ никогда не дает прогноз обменного курса, но в своих расчетах все равно должен отталкиваться от определенного прогноза. Как сообщил Даниил Гетманцев, расчетный среднегодовой курс на 2024 год, заложенный в обновленную программу EFF, составляет 41 грн/$.

Масштабный сбой в работе «Киевстар». Утром 12 декабря Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи Киевстар. Причиной послужила хакерская атака на ядро ​​сети. Также из-за этого сбоя украинцы не могут перейти на других операторов.

Как объяснил СЕО «Киевстар» Александр Комаров, цель киберпреступников — уничтожить инфраструктуру оператора мобильной связи, и частично она была достигнута.

Сбой в работе «Киевстара» частично повлияет и на работу некоторых терминалов и банкоматов ПриватБанка и Ощадбанка.

Сегодня также под массированную DDoS-атаку попал monobank. Учредители заверили, что всё под контролем. Кибератаку удалось отразить.

В то же время киберподразделения ГУР взломали налоговую службу рф. По оценкам специалистов, паралич в работе службы продлится минимум месяц.

Что произойдет с курсом доллара. Как Как свидетельствуют данные НБУ, курс доллара к гривне будет умеренно расти в течение следующих 12 месяцев. Финансовые аналитики в декабре 2023 года прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,08 грн/доллар. В октябре они ожидали курс 40,36 грн/доллар.

Fitch ожидает продолжения валютных интервенций Национального банка, а затем поддержку стабильности гривны/доллара США в ближайшей перспективе.

Депозитные ставки в 2024 году. Банкиры Банкиры ожидают сохранения тренда снижения гривневых ставок, особенно учитывая постепенное уменьшение учетной ставки НБУ. На депозитные ставки в 2024 году будут влиять несколько ключевых факторов.

Челночное движение метро. В КГГА В КГГА сообщили , что на закрытом участке киевского метро планируют запустить «челночное движение» с 13 декабря. В ночном режиме продолжается испытание «челночного движения» — транзитных поездов, которые будут курсировать от «Лыбидской» до «Демеевской».

Рынок недвижимости в 2023 году. Как Как сообщают аналитики ЛУН, интерес к покупке квартир в Украине достигает 70−80% своего довоенного уровня. Вторичный рынок в отдаленных от зоны боевых действий районах демонстрирует рост цен даже в валюте. На первичке застройщики открывают отделы продаж, но строят ощутимо менее активно.

Кстати, с началом полномасштабной войны в Украине в 2022 году и вызванной ею волной украинских мигрантов цены на аренду квартир в Польше выросли до 25% и остались в среднем на этом же уровне и до настоящего времени. Одним из вариантов не связываться с арендой является приобретение жилья в ипотеку. Но доступен ли он гражданам Украины? Какие банки и на каких условиях выдают ипотечные кредиты украинцам — рассказываем в новой статье:

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