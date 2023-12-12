«Це війна»: у компанії «Київстар» назвали мету масштабної хакерської атаки — Finance.ua
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«Це війна»: у компанії «Київстар» назвали мету масштабної хакерської атаки

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«Це війна»: у компанії «Київстар» назвали мету масштабної хакерської атаки
«Це війна»: у компанії «Київстар» назвали мету масштабної хакерської атаки
У компанії «Київстар» заявили, що не можуть сказати, скільки потрібно часу для відновлення системи після масштабної хакерської атаки. Мета кіберзлочинців — знищити інфраструктуру оператора мобільного зв’язку.
«Це війна. Вона йде не тільки на фронті, а й у віртуальному просторі, в кіберпросторі. На жаль, ми вражені в результаті цієї війни. Це проникнення в інфраструктуру і руйнування її. Ми бачимо, що основна мета цієї атаки — максимальне руйнування віртуальної IT-інфраструктури оператора», — розповів СЕО «Київстар» Олександр Комаров в ефірі телемарафону.
За його словами, витоку персональних даних немає, бо вони знаходяться на інших елементах інфраструктури.
«Основна мета — руйнування інфраструктури, і частково вона була досягнута. Суттєво пошкодили інфраструктуру, був обмежений доступ, через що ми не могли протидіяти на віртуальному рівні, тому ми вимикали „Київстар“ фізично з мережі, щоб обмежити доступ ворога до інфраструктури компанії», — зазначив представник компанії.
При цьому він вказав, що мережа «Київстару» охоплює різні сфери життя українців, тому атака суттєво впливає на економіку України. Крім того, зараз не працює національний роумінг, тому що частково зруйновані дві важливі системи.
Водночас Комаров повідомив, що зараз частково працює фіксована мережа, але якщо не усунути проблему, то вона перестане працювати протягом 8−12 годин.

Масштабний збій в «Київстар» — головні новини

Зранку 12 грудня в роботі українського оператора «Київстар» стався масштабний збій — не працює сайт оператора, а також відсутній мобільний зв’язок та інтернет. Проблеми виникли через потужну хакерську атаку на інфраструктуру оператора.
При це в Мінцифри повідомили, що не працює національний роумінг, бо «Київстар» не може передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам.
За матеріалами:
УНІАН
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