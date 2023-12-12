У ПриватБанку повідомили, як вплинув збій в «Київстарі» на роботу банку — Finance.ua

У ПриватБанку повідомили, як вплинув збій в «Київстарі» на роботу банку Сьогодні 12:39 — Особисті фінанси

У ПриватБанку повідомили, як вплинув збій в «Київстарі» на роботу банку

Масштабний збій у роботі Київстару, який стався у вівторок, 12 грудня, частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів ПриватБанку

Про це повідомив речник фінансової установи, передає Главком.

«Деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працюють на мобільних картках. Для тих терміналів, які працюють на картках Київстару, звісно, ця проблема впливає на їх роботу», — підкреслив він.

Компанія «Київстар» заявила в мережі Facebook, що «в мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».

«Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння», — йдеться у повідомленні.

Як пише dev.ua, причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала хакерська атака на ядро мережі.

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