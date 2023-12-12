У ПриватБанку повідомили, як вплинув збій в «Київстарі» на роботу банку — Finance.ua
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У ПриватБанку повідомили, як вплинув збій в «Київстарі» на роботу банку

Особисті фінанси
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У ПриватБанку повідомили, як вплинув збій в «Київстарі» на роботу банку
У ПриватБанку повідомили, як вплинув збій в «Київстарі» на роботу банку
Масштабний збій у роботі Київстару, який стався у вівторок, 12 грудня, частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів ПриватБанку.
Про це повідомив речник фінансової установи, передає Главком.
«Деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працюють на мобільних картках. Для тих терміналів, які працюють на картках Київстару, звісно, ця проблема впливає на їх роботу», — підкреслив він.
Компанія «Київстар» заявила в мережі Facebook, що «в мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».
«Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння», — йдеться у повідомленні.
Як пише dev.ua, причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала хакерська атака на ядро мережі.
За матеріалами:
Главком
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