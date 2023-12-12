Чому в «Київстарі» стався масовий збій — Finance.ua

Чому в «Київстарі» стався масовий збій Сьогодні 11:55

Чому в «Київстарі» стався масовий збій, 24tv.ua

Уранці 12 грудня у роботі найбільшого мобільного оператора України, який має 24 млн абонентів, відбувся масштабний збій.

Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала хакерська атака на ядро мережі. Про це dev.ua розповіли джерела в компанії.

Також джерела спростовують інформацію про нібито обшук правоохоронців у компанії, яку поширюють деякі Telegram-канали.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, що уранці 12 грудня у роботі «Київстар» стався масштабний збій. Зв’язок і сайт оператора не працюють. Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблеми.



Детально про це ми писали тут.

Також через цей збій українці не можуть перейти на інших операторів. Нацроумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам внаслідок збою.



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