У роботі Київстар стався масштабний збій: як залишатись на зв’язку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У роботі Київстар стався масштабний збій: як залишатись на зв’язку

Особисті фінанси
947
У роботі Київстар стався масштабний збій: як залишатись на зв’язку
У роботі Київстар стався масштабний збій: як залишатись на зв’язку
Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв’язку «Київстар».
У деяких абонентів мобільного оператора немає зв’язку. Також не працює сайт оператора.
У компанії повідомили, що знають про проблему та вже працюють над її усуненням.
У роботі Київстар стався масштабний збій: як залишатись на зв’язку
У Дії порадили, що поки Kyivstar працює над усуненням проблеми, варто відкрити застосунок Дія, поки користувач під'єднаний до домашнього WiFі, щоб його документи були завантажені.
Також можна скористатися національним роумінгом − це дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни SIM-карт та тарифів.
Як це зробити:
  • Вимкніть автовибір мережі (на Android: Налаштування − Мобільна мережа (чи Підключення) − Оператор; на iOS: Параметри − Стільникові дані − Вибір мережі).
  • Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-Kyivstar чи Lifecell.
  • Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу.
  • Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS.

Оновлено

Збій в роботі «Київстар»: причиною стала хакерська атака на ядро мережі, пише dev.ua з посиланням на джерела в компанії.
Також через цей збій українці не можуть перейти на інших операторів. Нацроумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам внаслідок збою.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.