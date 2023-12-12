У роботі Київстар стався масштабний збій: як залишатись на зв’язку — Finance.ua

У роботі Київстар стався масштабний збій: як залишатись на зв’язку Сьогодні 10:11 — Особисті фінанси

У роботі Київстар стався масштабний збій: як залишатись на зв’язку

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв’язку «Київстар».

У деяких абонентів мобільного оператора немає зв’язку. Також не працює сайт оператора.

У компанії повідомили , що знають про проблему та вже працюють над її усуненням.

У Дії порадили , що поки Kyivstar працює над усуненням проблеми, варто відкрити застосунок Дія, поки користувач під'єднаний до домашнього WiFі, щоб його документи були завантажені.

Також можна скористатися національним роумінгом − це дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни SIM-карт та тарифів.

Як це зробити:

Вимкніть автовибір мережі (на Android: Налаштування − Мобільна мережа (чи Підключення) − Оператор; на iOS: Параметри − Стільникові дані − Вибір мережі).

Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-Kyivstar чи Lifecell.

Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу.

Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS.

Оновлено

Збій в роботі «Київстар»: причиною стала хакерська атака на ядро мережі, пише dev.ua з посиланням на джерела в компанії.

Також через цей збій українці не можуть перейти на інших операторів. Нацроумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам внаслідок збою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.