У КМДА прокоментували, коли запрацюють закриті станції метро — Finance.ua
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У КМДА прокоментували, коли запрацюють закриті станції метро

Казна та Політика
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На закритій ділянці київського метро планують запустити «човниковий рух» з 13 грудня.
Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі телеканалу «КИЇВ24».
Наразі в нічному режимі триває випробування «човникового руху» — транзитних потягів, які курсуватимуть від «Либідської» до «Деміївської».
Невдовзі розроблять детальний графік їхнього руху. Відомо, що планують запустити два потяги по двох коліях з інтервалом 15−30 хвилин.
«Частина пасажирів перейдуть на оцей човниковий потяг, і зменшиться навантаження на автобуси. Ми тоді заберемо якусь кількість наземного транспорту і перекинемо людей в метро», — сказав Кандибор.
Він додав, що від «Теремків» не всі пасажири їдуть до «Либідської», тож відкриття інших станцій теж вплине на пасажиропотік наземного транспорту.
За матеріалами:
Економічна Правда
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