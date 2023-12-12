У КМДА прокоментували, коли запрацюють закриті станції метро — Finance.ua

У КМДА прокоментували, коли запрацюють закриті станції метро Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

На закритій ділянці київського метро планують запустити «човниковий рух» з 13 грудня.

Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі телеканалу «КИЇВ24».

Наразі в нічному режимі триває випробування «човникового руху» — транзитних потягів, які курсуватимуть від «Либідської» до «Деміївської».

Невдовзі розроблять детальний графік їхнього руху. Відомо, що планують запустити два потяги по двох коліях з інтервалом 15−30 хвилин.

«Частина пасажирів перейдуть на оцей човниковий потяг, і зменшиться навантаження на автобуси. Ми тоді заберемо якусь кількість наземного транспорту і перекинемо людей в метро», — сказав Кандибор.

Він додав, що від «Теремків» не всі пасажири їдуть до «Либідської», тож відкриття інших станцій теж вплине на пасажиропотік наземного транспорту.

Економічна Правда За матеріалами:

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