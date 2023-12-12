У Монобанку відбили масовану DDoS-атаку — Finance.ua

У Монобанку відбили масовану DDoS-атаку
У вівторок, 12 грудня, український мобільний банк Monobank потрапив під масовану DDoS-атаку. Засновники запевнили, що все під контролем. Кібератаку вдалося відбити.
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
«Масована DDoS атака на моно», — написав він у Телеграм. Зазначається, що об'єктом атаки були точки входу на Amazon (банки, сайт). Втім, Гороховський запевнив, що «все під контролем».
Вже о 13:45 співзасновник банку повідомив, що кібератаку на застосунок вдалося відбити.
«Відбили. Моно — броня;)», — написав Гороховський.
- Нагадаємо, в той самий час у роботі мобільного оператора «Київстар» стався масштабний збій: у користувачів відсутній мобільний зв’язок, немає можливості перейти на іншого оператора через нацроумінг. У компанії кажуть, що причиною збою стала потужна атака хакерів.
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