У Монобанку відбили масовану DDoS-атаку — Finance.ua

У Монобанку відбили масовану DDoS-атаку Сьогодні 14:20 — Фондовий ринок

У Монобанку відбили масовану DDoS-атаку

У вівторок, 12 грудня, український мобільний банк Monobank потрапив під масовану DDoS-атаку. Засновники запевнили, що все під контролем. Кібератаку вдалося відбити.

Про це п овідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

«Масована DDoS атака на моно», — написав він у Телеграм. Зазначається, що об'єктом атаки були точки входу на Amazon (банки, сайт). Втім, Гороховський запевнив, що «все під контролем».

Вже о 13:45 співзасновник банку повідомив , що кібератаку на застосунок вдалося відбити.

«Відбили. Моно — броня;)», — написав Гороховський.

Нагадаємо, в той самий час у роботі мобільного оператора «Київстар» стався масштабний збій: у користувачів відсутній мобільний зв’язок, немає можливості перейти на іншого оператора через нацроумінг. У компанії кажуть, що причиною збою стала потужна атака хакерів.

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