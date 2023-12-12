У Монобанку відбили масовану DDoS-атаку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Монобанку відбили масовану DDoS-атаку

Фондовий ринок
310
У Монобанку відбили масовану DDoS-атаку
У Монобанку відбили масовану DDoS-атаку
У вівторок, 12 грудня, український мобільний банк Monobank потрапив під масовану DDoS-атаку. Засновники запевнили, що все під контролем. Кібератаку вдалося відбити.
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
«Масована DDoS атака на моно», — написав він у Телеграм. Зазначається, що об'єктом атаки були точки входу на Amazon (банки, сайт). Втім, Гороховський запевнив, що «все під контролем».
Вже о 13:45 співзасновник банку повідомив, що кібератаку на застосунок вдалося відбити.
«Відбили. Моно — броня;)», — написав Гороховський.
  • Нагадаємо, в той самий час у роботі мобільного оператора «Київстар» стався масштабний збій: у користувачів відсутній мобільний зв’язок, немає можливості перейти на іншого оператора через нацроумінг. У компанії кажуть, що причиною збою стала потужна атака хакерів.
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.