Частина терміналів «Ощадбанку» не працює через збій у «Київстарі» — Finance.ua

Частина терміналів «Ощадбанку» не працює через збій у «Київстарі» Вчора 17:13 — Фондовий ринок

Частина банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів (ІПТ) державного «Ощадбанку» не працює через атаку на мобільний оператор «Київстар».

Про це пресслужба банку повідомила в коментарі «Суспільне новини».

У пресслужбі фінустанови наголосили, що повне поновлення роботи терміналів відбудеться після ліквідації збоїв у «Київстарі».

Нагадаємо:

Гендиректор мобільного оператора «Київстар» Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі.

У додатку мобільного оператора Vodafone спостерігаються технічні проблеми.

Економічна Правда За матеріалами:

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