Частина терміналів «Ощадбанку» не працює через збій у «Київстарі» — Finance.ua
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Частина терміналів «Ощадбанку» не працює через збій у «Київстарі»

Фондовий ринок
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Частина банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів (ІПТ) державного «Ощадбанку» не працює через атаку на мобільний оператор «Київстар».
Про це пресслужба банку повідомила в коментарі «Суспільне новини».
У пресслужбі фінустанови наголосили, що повне поновлення роботи терміналів відбудеться після ліквідації збоїв у «Київстарі».
Нагадаємо:
Гендиректор мобільного оператора «Київстар» Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі.
У додатку мобільного оператора Vodafone спостерігаються технічні проблеми.
За матеріалами:
Економічна Правда
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