Кіберпідрозділи ГУР зламали податкову службу рф — Finance.ua
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Кіберпідрозділи ГУР зламали податкову службу рф

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Кіберпідрозділи ГУР зламали податкову службу рф
Кіберпідрозділи ГУР зламали податкову службу рф
Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну спецоперацію на території росії. Цього разу атакували податкову систему держави-агресора.
Про це повідомляє пресслужба ГУР в Telegram.
«Під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів Федеральної податкової служби (ФПС), а далі ― у понад 2300 її регіональних серверів по всій росії, а також на території тимчасово окупованого Криму», — сказано в повідомленні.
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Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення.
«Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала податкову. В результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи рф ― знищена уся база даних та її резервні копії (backup)», — додають в ГУР.
Зазначається, що в’язок між центральним офісом у москві та 2300 російськими територіальними управліннями ― паралізований, як і між податковою та Office. ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних).
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Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період.
Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї росії опинився в руках воєнної розвідки України. Відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі ФПС триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі ― неможлива.

Довідка Finance.ua:

  • нещодавно воєнна розвідка України провела успішну кіберспецоперацію щодо федерального агентства повітряного транспорту росії («росавіації») та отримала доступ до закритих службових даних російського відомства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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