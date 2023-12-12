Кіберпідрозділи ГУР зламали податкову службу рф — Finance.ua

Кіберпідрозділи ГУР зламали податкову службу рф
Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну спецоперацію на території росії. Цього разу атакували податкову систему держави-агресора.
Про це повідомляє пресслужба ГУР в Telegram.
«Під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів Федеральної податкової служби (ФПС), а далі ― у понад 2300 її регіональних серверів по всій росії, а також на території тимчасово окупованого Криму», — сказано в повідомленні.
Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення.
«Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала податкову. В результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи рф ― знищена уся база даних та її резервні копії (backup)», — додають в ГУР.
Зазначається, що в’язок між центральним офісом у москві та 2300 російськими територіальними управліннями ― паралізований, як і між податковою та Office. ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних).
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Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період.
Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї росії опинився в руках воєнної розвідки України. Відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі ФПС триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі ― неможлива.
Довідка Finance.ua:
- нещодавно воєнна розвідка України провела успішну кіберспецоперацію щодо федерального агентства повітряного транспорту росії («росавіації») та отримала доступ до закритих службових даних російського відомства.
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