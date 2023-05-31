Кіберзлочини з робочою поштою зросли на 38% — Finance.ua

Кіберзлочини з робочою поштою зросли на 38%
Microsoft опублікувала свій новий звіт Cyber Signals. Він свідчить, що зросла кількість кіберзлочинів, пов’язаних з робочою поштою.
Про це пише Vector.
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Звіт свідчить про збільшення активності кіберзлочинців навколо ділової електронної пошти.
Ключові тези з дослідження:
- з 2019 по 2022 рік на 38% зросла кількість кіберзлочинів як послуг, націлених на бізнес-електронну пошту;
- з квітня 2022 року по квітень 2023-го служба Microsoft Threat Intelligence виявила 35 млн спроб компрометації ділової електронної пошти (в середньому 156 000 спроб щодня);
- найпоширенішими типами фішингу були: платіжна інформація, рахунки-фактури, подарункові картки, бізнесова інформація тощо.
Як захиститися
Фахівці радять:
- користуватися хмарними застосунками з ШІ для посилення захисту, включно з вдосконаленим захистом від фішингу та виявленням підозрілих пересилок;
- використовувати безпечні платіжні платформи;
- замінити рахунки-фактури, надіслані електронною поштою, на спеціально розроблену систему для аутентифікації платежів.
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