Кіберзлочини з робочою поштою зросли на 38% — Finance.ua
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Кіберзлочини з робочою поштою зросли на 38%

Кримінал
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Кіберзлочини з робочою поштою зросли на 38%
Кіберзлочини з робочою поштою зросли на 38%
Microsoft опублікувала свій новий звіт Cyber Signals. Він свідчить, що зросла кількість кіберзлочинів, пов’язаних з робочою поштою.
Про це пише Vector.

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Звіт свідчить про збільшення активності кіберзлочинців навколо ділової електронної пошти.
Ключові тези з дослідження:
  • з 2019 по 2022 рік на 38% зросла кількість кіберзлочинів як послуг, націлених на бізнес-електронну пошту;
  • з квітня 2022 року по квітень 2023-го служба Microsoft Threat Intelligence виявила 35 млн спроб компрометації ділової електронної пошти (в середньому 156 000 спроб щодня);
  • найпоширенішими типами фішингу були: платіжна інформація, рахунки-фактури, подарункові картки, бізнесова інформація тощо.
Кіберзлочини з робочою поштою зросли на 38%

Як захиститися

Фахівці радять:
  • користуватися хмарними застосунками з ШІ для посилення захисту, включно з вдосконаленим захистом від фішингу та виявленням підозрілих пересилок;
  • використовувати безпечні платіжні платформи;
  • замінити рахунки-фактури, надіслані електронною поштою, на спеціально розроблену систему для аутентифікації платежів.

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За матеріалами:
vctr.media
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