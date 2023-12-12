Fitch дало прогноз щодо курсу долара та розміру міжнародної допомоги на 2024 рік — Finance.ua

Fitch дало прогноз щодо курсу долара та розміру міжнародної допомоги на 2024 рік Сьогодні 08:01 — Казна та Політика

Fitch дало прогноз щодо курсу долара та розміру міжнародної допомоги на 2024 рік

Міжнародна допомога Україні на 2024 рік буде нижчою за 2023 рік. Водночас, за оцінками агентства, зменшення допомоги буде незначним.

Такі прогнози дає рейтингове агентство Fitch.

Міжнародна допомога

«Незважаючи на політичні ризики щодо затвердження обіцяного фінансування, бюджетна допомога на 2024 рік буде лише трохи нижчою за 43 мільярди доларів, запланованих на 2023 рік», — прогнозує Fitch.

Довгострокові пропозиції включають кредит ЄС для України на суму 50 млрд євро до 2027 року, а також загальніші гарантії фінансування офіційного сектору, які лежать в основі EFF МВФ.

«Умови МВФ на першому етапі програми незначні, і ми бачимо обмежений ризик того, що вони завадять виплаті коштів Фонду наступного року», — йдеться у прогнозі.

Водночас Fitch Ratings бачить велику невизначеність фінансування з 2025 року, частково через виборчий цикл у США, потенційну втому донорів, залишкові ризики щодо планів фінансування ЄС.

«Ми бачимо більшу невизначеність фінансування з 2025 року, частково через виборчий цикл у США, можливість більшої втоми донорів, залишкові ризики щодо планів фінансування ЄС та ймовірність того, що внутрішній банківський сектор не буде розвиватися далі збільшити свій державний борг», — зазначає агентство.

Розмір державного боргу

Fitch прогнозує, що державний борг зросте до 94,5% ВВП на кінець 2024 року з 84,1% на кінець 2023 року (і 48,9% на кінець 2021 року), що значно перевищує середнє значення для рейтингу «B"/"C"/"D». суверенів, 70,7%. Прогнози не включають потенційну процедуру реструктуризації боргу, параметри якої залишаються невизначеними.

Курс долара

Fitch очікує продовження валютних інтервенцій Національного банку, а відтак — підтримку стабільності гривні/долара США в найближчій перспективі.

Також агентство прогнозує відносно поступову лібералізацію рахунку операцій з капіталом.

Довідка Finance.ua:

за прогнозом Dragon Capital, середній курс у 2024 році несуттєво підвищиться до рівня 37,3 грн/долар та до 39 грн/долар наприкінці року. Національний банк України навряд чи піде на різкі кроки;

компанія ICU прогнозує зростання ВВП на 5% при курсі гривні 40,7 UAH/USD в 2024 році;



Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підтвердила довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні «CC». Fitch прогнозує зростання ВВП на 5,1% у 2023 році.



Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто стежить за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.