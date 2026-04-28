День финансов: продление военного положения, выход ОАЭ из ОПЕК, дифференцированные выплаты для ВПЛ Сегодня 17:45

Вторник, 28 апреля. Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ после почти 60 лет членства в организации, monobank готовит к запуску отдельный сервис для подписи и обмена документами, а США усложняют получение грин-карты.

Военное положение продлили еще на 90 дней

Верховная Рада проголосовала за законопроект № 15197 о продлении военного положения до 2 августа. Это уже в 19-й раз, как Рада приняла такое решение.

ОАЭ выходит из ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты заявили о выходе из ОПЕК и формате ОПЕК+. Решение принято на фоне войны с Ираном, которая візвала энергетический шок и дестабилизировала мировую экономику. Министр энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруи прогнозирует, что выход страны не будет оказывать значительного влияния на рынок, учитывая текущую ситуацию в проливе.

Новые правила для валютных платежей

Национальный банк уточнил порядок выполнения платежных инструкций в иностранной валюте и банковских металлах для поставщиков платежных услуг. В частности, регулятор усовершенствовал механизм принудительного взыскания налогового долга в случаях, когда у должника есть средства на счетах в иностранной валюте.

Сервис подписи документов от monobank

monobank готовит к запуску отдельный сервис для подписи и обмена документами monodoc. Пока он уже доступен онлайн, хотя банк официально не анонсировал новый продукт. Сервис работает по адресу doc.mono.bank и пока имеет базовый функционал без информации о возможных тарифных планах.

Беспошлинный ввоз авто для военнослужащих

Депутаты предлагают предоставить военнослужащим право на персональный беспошлинный ввоз автомобилей. Соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в Верховной Раде. В то же время во избежание использования льготы для коммерческого импорта транспортных средств, законопроекты предусматривают и некоторые ограничения.

Компенсации за поврежденные войной авто

Народный депутат Владимир Крейденко рассказал , что в Раде разрабатывают механизм компенсации за автомобили, поврежденные в результате войны. Предполагается, что размер выплаты будет определяться по рыночной стоимости автомобиля на момент повреждения. Вырученные средства можно будет использовать как на приобретение другого автомобиля, так и на другие нужды.

Грин-карта в США

Получить грин-карту в США может стать сложнее из-за новых подходов к проверке заявителей. Администрация президента Дональда Трампа усиливает идеологический контроль в миграционных процедурах, а отдельные политические высказывания, участие в протестах или контент в соцсетях могут влиять на решения касательно видов на жительство

Покупка квартиры в Польше

Процедура покупки квартиры в Польше достаточно прозрачна, но имеет свои нюансы. Сначала выбирается объект, после чего проводится юридическая проверка документов. Затем заключается предварительный договор, а финальным этапом является подписание основного договора у нотариуса и регистрация права собственности. Но прежде всего нужно оценить базовые параметры объекта, формирующие его ценность.

🔑 Для украинских покупателей и инвесторов интерес к европейской недвижимости стабильно растет. Но вместе с этим возникла и другая проблема: рынок Европы стал более сложным для понимания. Условия отличаются не только между странами, но и между городами в пределах одного государства.

Поэтому Finance.ua запускает серию обзоров по разным странам Европы и комментариям практиков, которые работают непосредственно «на местах» и видят реальные сделки, а не только статистику. Начинаем с Болгарии:

Стоимость поездок в транспорте Киева

Как рассказали в КГГА, в 2025 году себестоимость перевозки одного пассажира в киевском метро составила 43,68 грн, а в наземном транспорте КП «Киевпасстранс» — 23,20 грн. Там объяснили, что для метро и наземного транспорта действуют разные нормативные подходы, поэтому и расчет себестоимости отличается.

Дифференцированные выплаты для ВПЛ

Сейчас в правительстве обсуждаются разные идеи по выплате переселенцам. Речь идет о том, чтобы переселенцы, находящиеся вблизи зон активных боевых действий, получали большую помощь, чем выехавшие в более безопасные области. Кроме того, продолжаются активные консультации по выплате всем без исключения детям-переселенцам, находящимся на территории Украины.

Новая военная облигация в «Дії»

В приложении появилась военная облигация «Белогорск» номинальной стоимостью 1040 грн. Дата выплаты — 21 июля 2027 года, ставка — 15,5% годовых. Как приобрести облигации в «Дії» — рассказываем здесь

График поступления €90 миллиардов от ЕС

Министерство финансов рассказало , что первые поступления средств в рамках финансовой помощи Европейского Союза Украине объемом 90 млрд евро ожидаются уже в мае-июне этого года. В 2026 и 2027 году Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно. В частности, в 2026 году:

16,7 млрд евро будет направлено на социальную бюджетную поддержку;

28,3 млрд евро — на оборонные нужды.

