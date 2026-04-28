0 800 307 555
monobank готує сервіс електронного документообігу

Сервіс поки має базовий функціонал без інформації про можливі тарифні плани
Сервіс поки має базовий функціонал без інформації про можливі тарифні плани
monobank готує до запуску окремий сервіс для підпису та обміну документами — monodoc. Наразі він уже доступний онлайн, хоча банк офіційно не анонсував новий продукт. Сервіс працює за адресою doc.mono.bank і поки має базовий функціонал без інформації про можливі тарифні плани.
Про це пише Кошт.

Які можливості доступні

На цьому етапі користувачам доступні такі функції:
  • завантаження документів для подальшого підпису;
  • підтримка файлових ключів, «Дія.Підпису» та monoКЕП від monobank;
  • створення публічного посилання для перегляду та підписання документа;
  • додавання підписантів за електронною поштою або ім’ям;
  • перейменування документів і можливість їх друку.
Інтерфейс сервісу monodoc
Інтерфейс сервісу monodoc

Попередні цифрові інструменти monobank

Раніше в застосунку monobank з’явилися інструменти для роботи з електронними підписами. Зокрема, з минулого року користувачі можуть отримати електронний ключ monoКЕП.
Ще у 2022 році банк запровадив можливість підпису документів за допомогою «Дія.Підпису» безпосередньо в застосунку.
Водночас окремого сервісу для повноцінної роботи з документами та їх обміну раніше не було.
Перед запуском нового продукту подано заявки на реєстрацію торгових марок monodoc, doc.mono.bank і doc monobank.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в monobank з’явився новий інструмент для клієнтів, які зберігають валюту й хочуть, щоб вона працювала, а не просто лежала на рахунку. Клієнти можуть покласти долари або євро у валютну «Банку» та увімкнути інвестування. Мінімальна сума — від 1100 доларів або євро. При цьому гроші можна забрати у будь-який момент — навіть одразу після поповнення.
За матеріалами:
Кошт
monobank
Також за темою
