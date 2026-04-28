monobank готує сервіс електронного документообігу Сьогодні 15:06

monobank готує до запуску окремий сервіс для підпису та обміну документами — monodoc. Наразі він уже доступний онлайн, хоча банк офіційно не анонсував новий продукт. Сервіс працює за адресою doc.mono.bank і поки має базовий функціонал без інформації про можливі тарифні плани.

Про це пише Кошт.

Які можливості доступні

На цьому етапі користувачам доступні такі функції:

завантаження документів для подальшого підпису;

підтримка файлових ключів, «Дія.Підпису» та monoКЕП від monobank;

створення публічного посилання для перегляду та підписання документа;

додавання підписантів за електронною поштою або ім’ям;

перейменування документів і можливість їх друку.

Інтерфейс сервісу monodoc

Попередні цифрові інструменти monobank

Раніше в застосунку monobank з’явилися інструменти для роботи з електронними підписами. Зокрема, з минулого року користувачі можуть отримати електронний ключ monoКЕП.

Ще у 2022 році банк запровадив можливість підпису документів за допомогою «Дія.Підпису» безпосередньо в застосунку.

Водночас окремого сервісу для повноцінної роботи з документами та їх обміну раніше не було.

Перед запуском нового продукту подано заявки на реєстрацію торгових марок monodoc, doc.mono.bank і doc monobank.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в monobank з’явився новий інструмент для клієнтів, які зберігають валюту й хочуть, щоб вона працювала, а не просто лежала на рахунку. Клієнти можуть покласти долари або євро у валютну «Банку» та увімкнути інвестування. Мінімальна сума — від 1100 доларів або євро. При цьому гроші можна забрати у будь-який момент — навіть одразу після поповнення.

Кошт

