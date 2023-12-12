Що буде з курсом долара та цінами в Україні протягом наступних 12 місяців — прогноз фінансових аналітиків Сьогодні 15:01 — Валюта

Що буде з курсом долара та цінами в Україні протягом наступних 12 місяців — прогноз фінансових аналітиків, Фото: Unsplash

Курс долара до гривні буде помірно зростати протягом наступних 12 місяців, прогнозують фінансові аналітики. Водночас інфляція в Україні буде менше за 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку.

Курсові очікування

За даними НБУ, фінансові аналітики у грудні 2023 року прогнозують курс протягом наступних 12 місяців на рівні 40,08 грн/долар. У жовтні вони чекали на курс 40,36 грн/долар.

Населення чекає на курс 39,80 грн/долар.

Крім того, банкіри прогнозують курс на рівні 41,16 грн/долар.

Інфляційні очікування

Фінансові аналітики у грудні 2023 року покращили очікування щодо зростання цін протягом наступних 12 місяців до 8,4% з 8,8%.

Крім того, населення чекає інфляцію у 9,1% (дані за листопад), банкіри — 12,7% (жовтень).

Нагадаємо, Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар. За прогнозом уряду, інфляція у 2023 році становитиме 7,1%, у 2024 році - 9,7%.

Аналітики компанії Dragon Capital прогнозують , що середній курс у 2024 році несуттєво підвищиться до рівня 37,3 грн/долар та до 39 грн/долар наприкінці року. Національний банк України навряд чи піде на різкі кроки.

Компанія ICU прогнозує зростання ВВП на 5% при курсі гривні 40,7 UAH/USD в 2024 році.

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