День финансов: самые прибыльные банки, реструктуризация евробондов, санкции за аннексию Крыма — Finance.ua

День финансов: самые прибыльные банки, реструктуризация евробондов, санкции за аннексию Крыма Сегодня 17:50

Понедельник, 17 июня. Как получить компенсацию за задержку рейса в ЕС, и что будет с курсом доллара до конца года?

Самые прибыльные и самые убыточные банки. По итогам 4 месяцев 2024 года чистая прибыль банков По итогам 4 месяцев 2024 года чистая прибыль банков выросла до 52,07 млрд грн. На первом месте традиционно государственный ПриватБанк. Чистая прибыль финучреждения достигла 17,47 млрд грн. Список убыточных банков возглавил Правэкс Банк — 86,1 млн грн.

-лидеры оптовой торговли в 2023 году заработали более 535 млрд грн. А по данным Опендатабота, компаниив 2023 году заработали более 535 млрд грн.

Реструктуризация евробондов. Правительство Правительство сообщило , что не смогло договориться с частными владельцами украинских евробондов о реструктуризации выплат. Однако в течение следующих недель правительство Украины проведет консультации с держателями еврооблигаций за пределами Комитета собственников еврооблигаций и соберет отзывы от более широкого сообщества инвесторов относительно структуры соглашения и инструментов.

Санкции за аннексию Крыма россией. Совет ЕС . Совет ЕС принял решение продлить до 23 июня следующего года санкции, введенные Евросоюзом в ответ на незаконную аннексию украинского Крыма и города Севастополь россией.

доходы от замороженных активов рф, чтобы оказывать поддержку Украине, законно. В этом нет правовых возражений. Кстати, министр финансов США Джанет Йеллен заявила , что использовать, чтобы оказывать поддержку Украине, законно. В этом нет правовых возражений.

Доходы айтишников. Аналитики Dou.ua Аналитики Dou.ua провели исследование и обнаружили, что-то, как специалист оформляет рабочие отношения с компанией, влияет на его зарплату. Самые высокие зарплаты у специалистов, работающих через ФЛП-модель. Зарплаты специалистов в штате, как правило, ниже, чем у тех, кто оформлен как ФЛП или на гиг-контракте.

Бронирование работников агросектора. Представители агросектора Представители агросектора расширили возможности бронирования от мобилизации, чтобы создать условия безопасного сбора урожая. Бронирование будет предоставляться на 12 месяцев, до этого было шесть.

Бюджет на покупку недвижимости. По По данным Dim. ria, средний бюджет, который украинцы готовы выделять на покупку собственного жилья, вырос почти на $5 тыс. по сравнению с аналогичными данными прошлого года. Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс., также в течение последнего года существенно возросло количество людей, которые планируют купить жилье за ​​$50−80 тысяч.

Курс валют до конца 2024 г. Руководитель центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко Руководитель центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко прогнозирует , что на конец 2024 года доллар не должен пересечь отметку в 42 гривны. По его словам, с начала 2024 года американский доллар в Украине подорожал на 2,3 грн или на 6%.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину в страны Европы хлынул поток беженцев. Как следствие, сотни тысяч семей оказались разделенными: кто-то оказался в Германии, кто-то в Украине. Неудивительно, что остро встал вопрос денежных переводов между странами. Поэтому Finance.ua решил узнать, как сейчас отправить деньги между этими двумя странами:

Искусственный интеллект в «Дія». Пользователям «Дія» Пользователям «Дія» будет отвечать искусственный интеллект. Это стало возможным после внесения Кабинетом Министров изменений в Положение о Едином государственном вебпортале электронных услуг.

Сокращение продолжительности отключений света. Кабинет Министров Кабинет Министров планирует существенно сократить перечень потребителей, не отключаемых от электроэнергии, что позволит сократить продолжительность отключений для других.

отключению света продолжительностью до 20 часов в день являются «гаданиями на кофейной гуще», поскольку никто не знает, что ждет энергосистему. Со своей стороны председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сказал , что прогнозы появляются «гаданиями на кофейной гуще», поскольку никто не знает, что ждет энергосистему.

Налоги с депозитов. В Украине военный сбор В Украине военный сбор может увеличиться с 1,5 до 5%. Изменение ставки этого сбора будет непосредственно влиять на доходность вкладов, поскольку его вместе с НДФЛ уплачивают физлица при получении дохода с депозитов. То есть если сейчас общая сумма налогов при получении доходов с депозитных вкладов составляет 19,5%, то после изменений она может увеличиться до 23%.

Компенсации за задержку рейса. Чтобы защитить все права пассажиров при задержке или отмене рейса, ЕС установил регламент, предлагающий компенсации пассажирам. Пассажиры, чей рейс отменен, имеют Чтобы защитить все права пассажиров при задержке или отмене рейса, ЕС установил регламент, предлагающий компенсации пассажирам. Пассажиры, чей рейс отменен, имеют право на компенсацию в размере от 250 до 600 евро. Размер компенсации зависит от расстояния пункта назначения.

А тем, кто любит путешествия на автомобиле, нужно всегда помнить все правила дорожного движения. Именно поэтому Finance.ua собрал короткий тест по вопросам, которые есть на экзаменах в 2024 году. Под силу ли вам сдать экзамен в этом году? Давайте проверим:

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