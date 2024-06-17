ТОП-5 лідерів українського опту: на 17% більше заробили (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5 лідерів українського опту: на 17% більше заробили (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

ТОП-5 лідерів українського опту: на 17% більше заробили (інфографіка)

Понад 535 млрд грн заробили компанії-лідери оптової торгівлі у 2023 році, за даними Індексу Опендатабота

До рейтингу потрапили компанії, які займаються торгівлею тютюновими виробами, агропродукцією, металом, фармацевтичними препаратами та продуктами харчування.

З рейтингу вибули такі гіганти, як Філіп Морріс сейлз енд дистриб’юшн, ДТЕК Трейдінг Ріната Ахметова та Вест Петрол Маркет.

Сукупний дохід 10 провідних компаній оптової торгівлі склав 535,34 млрд грн у 2023 році. Заробітки бізнесів з топ-10 Індексу Опендатабота зросли на 17% у порівнянні до минулорічних лідерів.

Лідери ринку

Кернел Трейд третій рік поспіль очолює рейтинг, незважаючи на зменшення доходу на 9% до 62,06 млрд грн. Ця компанія, що входить до групи Кернел Андрія Веревського, займається оптовою торгівлею зерном та соняшниковою олією. Водночас чистий прибуток компанії зменшився на 15% та склав 4,37 млрд грн.

Варто зазначити, що наприкінці квітня цього року компанія змінила свій напрямок роботи у реєстрах з оптової торгівлі на виробництво олії.

На друге місце піднялась компанія піднялась компанія Окко експрес , новачок ринку, створений у вересні 2022 року. Її дохід у 2023 році склав 61,89 млрд грн, а чистий прибуток досяг 1,15 млрд грн. Ця компанія, яка займається торгівлею паливом, витіснила зі своєї позиції іншу компанію групи УІГ — Окко-бізнес партнер.

На третьому місці стабільно знаходиться Тедіс Україна, що входить до групи родини Кауфман. Її дохід зменшився на 5% до 61,53 млрд грн, а компанія зазнала збитків у розмірі 539 млн грн. Компанія займається оптовою торгівлею тютюновими виробами.

На четвертому місці опинилася компанія Бадм, що спеціалізується на оптовій торгівлі фармацевтичними препаратами та належить Олександру Дитятковському та Олександру Суходольському. Компанія збільшила свій дохід на 29% до 56,73 млрд грн, а прибуток у 2 рази — 3,89 млрд у 2023 році.

Ще одна компанія, що займається продажем фармацевтичних препаратів, Оптіма Фарм втримала п’яте місце рейтингу з доходом у 56,73 млрд грн. Це на 28% більше, ніж у 2022 році. Власником компанії, яка змогла у 1,7 разів збільшити свій прибуток минулоріч, є Губський Андрій Іванович.

Компанія МХП Юрія Косюка перемістилася з 4-го на 6-те місце Індексу, навіть попри збільшення доходу на 12% до 50,65 млрд грн. Проте компанія зазнала збитків у розмірі 1 млрд грн у 2023 році.

Серед нових учасників Індексу Опендатабота 2024 варто виділити ДЛ Солюшн, створену у серпні 2022 року, власником якої є громадянин Ізраїлю Арі Вебер. Основним видом діяльності компанії є оптова торгівля тютюновими виробами. Компанія зайняла 7-ме місце з доходом у 50,65 млрд грн і чистим прибутком у 61,36 млн грн.

Восьму сходинку посіла ВОГ Ресурс, що входить до групи Континіум Сергія Лагура та Степана Івахіва та займається торгівлею паливом. Компанія збільшила свій дохід на 30% до 50,13 млрд грн та показала найвищий приріст чистого прибутку серед конкурентів — у 7 разів — 275 млн грн.

Найбільший приріст доходу продемонструвала Фоззі коммерц, яка піднялась на 9-те місце, збільшивши свій дохід у 7 разів до 41,85 млрд грн. Водночас чистий прибуток компанії скоротився у 10 разів у порівнянні до минулого року. Компанія входить до групи Фоззі Груп Володимира Костельмана.

Метінвест-СМЦ Ріната Ахметова закриває рейтинг з доходом у 40,71 млрд грн, що на 36% більше, ніж у перший рік повномасштабної. Минулоріч компанія, що займається оптовою торгівлею металом та металоконструкціями отримала прибуток у 881,55 млн грн, що майже на третину більше ніж у 2022 році.

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