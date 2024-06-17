Курс долара в Україні: експерт пояснив, що буде з валютою до кінця 2024 року — Finance.ua

Курс долара в Україні: експерт пояснив, що буде з валютою до кінця 2024 року
З початку 2024 року американський долар в Україні подорожчав на 2,3 грн або на 6%.
Що впливає на зростання ціни долара та яким буде курс до кінця 2024 року в ефірі «Суспільне. Студія» розповів керівник центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень В’ячеслав Потапенко.
За його словами, на офіційний курс долара насамперед вливає надходження грошей в Україну за кордону. Профіцит іноземної валюти стабілізує гривню, тому різкого росту курсу в лютому 2022 вдалось уникнути:
«Фактично протягом двох років з початку війни вартість долара зростала всього на 10%. Однак починаючи з жовтня 2023 року Нацбанк скасував жорстке регулювання курсу долара й відпустив його у вільне плавання. І, грубо кажучи, він вже виріс відносно нашої гривні з 37 до 40,5 грн. Проте в умовах війни, збільшення імпорту, посилення мобілізації нинішній курс набагато нижчий, аніж можна було б очікувати».
На думку експерта, на підняття курсу долара наразі також впливають негативні очікування населення, щодо енергетичної ситуації в країні через російські обстріли та здорожчання тарифів, а також сезонне зменшення експорту сільгосппродукції:
«Крім того, в кінці року в США відбудуться президентські вибори, що також впливатимуть на курс долара. Адже від них залежать й обсяги військової допомоги для України та надходження валюти. Але експерти кажуть, що на кінець 2024 року долар не повинен перетнути позначку в 42 гривні».
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В’ячеслав Потапенко додав, що українцям наразі вигідно скуповувати долар в обмінниках. Однак все залежить від їхніх заощаджень:
«Якщо хтось зараз може відклади гроші, то значить в нього хороша робота й зарплата. Тому ці заощадження краще зберігати в доларах, депозитах, акціях. Це зрозуміло, але я сумніваюсь, що в більшості українців є ця можливість — відкладати».
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