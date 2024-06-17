Рейс скасовано чи затримано у 2024 році: яку компенсацію в ЄС можна отримати — Finance.ua

Рейс скасовано чи затримано у 2024 році: яку компенсацію в ЄС можна отримати Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Рейс скасовано чи затримано у 2024 році: яку компенсацію в ЄС можна отримати

Щоб захистити всі права пасажирів при затримці або скасуванні рейсу, ЄС встановив регламент — Регламент ЄС 261/2004, який пропонує компенсії деяким пасажирам за втрачений час.

Schengen.News. Про це пише

Регламент встановлює правила, яких повинні дотримуватися авіакомпанії, щоб переконатися, що пасажири отримають увагу та турботу, якщо їхній рейс скасовано або затримано.

Крім того, в постанові також чітко прописано розмір компенсації, на яку мають право пасажири у разі скасування або затримки рейсу.

Перш ніж вимагати компенсацію за скасований або затриманий рейс, ви повинні переконатися, що ви маєте на це право.

які мають проблеми, пов’язані з польотом: Відповідно до Регламенту ЄС 261/2004 , права авіапасажирів ЄС поширюються на перелічені нижче групи мандрівників,

Пасажири, які летять в межах ЄС на рейсах, що виконуються авіакомпаніями з ЄС або поза ЄС.

Пасажири, які летять до ЄС з-за меж блоку на рейсі авіакомпанії ЄС.

Пасажири, які вилітають з ЄС до третьої країни на рейсі авіакомпанії ЄС або поза ЄС.

Компенсація в розмірі до 600 євро, якщо ваш рейс скасовано

Пасажири, чий рейс скасовано, мають право на компенсацію в розмірі від 250 до 600 євро. Розмір компенсації залежить від відстані пункту призначення і становить:

250 євро за скасовані рейси на відстань до 1500 кілометрів.

400 євро за скасовані рейси понад 1500 кілометрів у межах ЄС та всі інші рейси від 1500 до 3500 кілометрів.

600 євро за скасовані рейси на відстань понад 3500 кілометрів.

Згідно з правилами ЄС, у разі скасування рейсу пасажири мають право вибрати між відшкодуванням, зміною маршруту або поверненням.

Пасажири можуть вибрати лише один із цих варіантів, і авіакомпанія все одно може виплатити їм компенсацію залежно від тривалості затримки та відстані рейсу.

Усі пасажири, яких повідомили про скасування рейсу менш ніж за 14 днів до вильоту, мають право на компенсацію.

Однак ви повинні пам’ятати, що якщо вам запропонують змінити маршрут і ви досягнете кінцевого пункту призначення із затримкою до чотирьох годин, ваша компенсація може бути зменшена на 50 відсотків.

Не мають права на компенсацію за скасований рейс

Якщо вас повідомили про те, що ваш рейс буде скасовано більш ніж за 14 днів, ви не маєте права на компенсацію.

Ви також не маєте права на компенсацію, якщо вас повідомили менш ніж за сім днів до вильоту та вам запропонували змінити маршрут, що дозволить вам сісти на інший рейс за годину до початково запланованого вильоту або дістатися до пункту призначення менш ніж за дві години після запланованого часу прибуття.

Ви також не маєте права на компенсацію, якщо вас повідомили в період від двох тижнів до семи днів до вильоту, і вам пропонують змінити маршрут, який дозволить вам вирушити не більше ніж за дві години до початково запланованого часу вильоту та досягти пункт призначення менш ніж через чотири години після запланованого часу прибуття.

Компенсація також не вимагається, якщо ваш рейс скасовано внаслідок надзвичайних обставин, таких як погані погодні умови, політична нестабільність та ризики для безпеки тощо.

Користувач Reddit djtrump скасував рейс з Барселони до Белграда через погані погодні умови і попросив компенсацію. Однак їм не запропонували компенсацію, оскільки скасування було зроблено через надзвичайні обставини, які авіакомпанія не могла контролювати.

Я подав позов із запитом на компенсацію відповідно до регламенту ЄС № 261/2004, який, як я очікую, буде відхилено через надзвичайні обставини через погану погоду.

Право на компенсацію від 250 до 600 євро, якщо ваш рейс затримується

Якщо ваш рейс затримується, ви маєте право на допомогу, відшкодування та зворотний рейс залежно від відстані рейсу та тривалості затримки.

Компенсація за затримку рейсу така ж, як компенсація за скасований рейс, розмір компенсації коливається від 250 до 600 євро.

Якщо ви прибули в кінцевий пункт призначення із запізненням на три або більше годин, ви маєте право на компенсацію за умови, що затримка не була спричинена надзвичайними обставинами.

Ви також маєте право на компенсацію за затримку рейсу за таких інших обставин:

Якщо ви спізнилися на стикувальний рейс, подорожуючи рейсом із країни-члена ЄС, і прибули в кінцевий пункт призначення із затримкою на три години або більше

Якщо ви прийняли рейс з іншого аеропорту, звідки ви спочатку не планували летіти, і він прибув із запізненням

Якщо ви відправляєтеся з країни, що не входить до ЄС, до країни ЄС з пересадковими рейсами, які виконуються авіакомпаніями ЄС, і ви відчуваєте тривалу затримку прибуття в кінцевий пункт призначення

З іншого боку, ви не маєте права на компенсацію, якщо пропустили стикувальний рейс через перевірку безпеки та не дотрималися часу посадки. Ви також не маєте права на компенсацію, якщо ваш рейс затримується через надзвичайні обставини.

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