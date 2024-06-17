🚦Тест для автомобілістів: Перевірте, наскільки добре ви знаєте правила дорожнього руху — Finance.ua
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🚦Тест для автомобілістів: Перевірте, наскільки добре ви знаєте правила дорожнього руху

Особисті фінанси
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🚦Тест для автомобілістів: Перевірте, наскільки добре ви знаєте правила дорожнього руху
🚦Тест для автомобілістів: Перевірте, наскільки добре ви знаєте правила дорожнього руху
За офіційною статистикою Головного сервісного центру МВС України у 2023 році було видано понад 300 тисяч нових посвідчень водія, а це означає 300 тисяч нових відповідальних автомобілістів на українських дорогах.
Finance.ua знає, що навіть досвідчені водії люблять періодами проходити тести по правилам дорожнього руху, щоб черговий раз переконатися, що все пам’ятають, саме тому зібрали короткий тест з питань, які є на іспитах у 2024 році.
Чи під силу вам скласти іспит в цьому році? Давайте перевіримо!
Всього 10 питань, а наприкінці чекає корисний для автомобіліста бонус 🎁

Перевірити знання🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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