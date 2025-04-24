Из каких источников ликвидируемые банки получили больше всего поступлений в I квартале — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из каких источников ликвидируемые банки получили больше всего поступлений в I квартале

7
Из каких источников ликвидируемые банки получили больше всего поступлений в I квартале
Из каких источников ликвидируемые банки получили больше всего поступлений в I квартале
В январе-марте 2025 года в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, поступило более 622,3 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Из этих средств:
  • 137,3 млн грн банки получили от погашения кредитов,
  • 42,2 — от реализации активов,
  • 5,5 млн грн поступило от аренды имущества,
  • 69,9 млн грн — из других источников,
  • более 367,3 млн грн банки получили от доходов по ценным бумагам, в частности как погашение по ОВГЗ (+ купонный доход).
«Главная цель Фонда в ходе процедуры ликвидации банка — принять все меры, чтобы активы, находящиеся на балансе банка, обеспечили максимальные поступления в ликвидационную массу. Ведь средства, поступающие в банки в процедуре ликвидации от реализации активов, погашения кредитов и ценных бумаг, аренды имущества и т. п. — это главный источник для расчетов с кредиторами, среди которых есть юридические лица. Эти средства в условиях войны могут быть критически важными для бизнеса, нуждающегося в ресурсах для восстановления и модернизации. Замечу, что именно во время действия военного положения банки в управлении Фонда получили 15,9 млрд грн», — отметила директор финансового Фонда Елена Нужненко.
Лидерами по сумме поступлений в 1 квартале 2025 года стали:
  • АО «Банк Сич» — 328,1 млн грн;
  • АО «МР Банк» — 75,3 млн грн;
  • АО «Коминвестбанк» — 57,8 млн грн;
  • АО «Проминвестбанк» — 43,1 млн грн;
  • АО «Укрстройинвестбанк» — 31,6 млн грн.
Из каких источников ликвидируемые банки получили больше всего поступлений в I квартале
В ФГВФЛ напомнили, что средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems