Из каких источников ликвидируемые банки получили больше всего поступлений в I квартале — Finance.ua

Из каких источников ликвидируемые банки получили больше всего поступлений в I квартале Сегодня 11:31

Из каких источников ликвидируемые банки получили больше всего поступлений в I квартале

В январе-марте 2025 года в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, поступило более 622,3 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Из этих средств:

137,3 млн грн банки получили от погашения кредитов,

42,2 — от реализации активов,

5,5 млн грн поступило от аренды имущества,

69,9 млн грн — из других источников,

более 367,3 млн грн банки получили от доходов по ценным бумагам, в частности как погашение по ОВГЗ (+ купонный доход).

«Главная цель Фонда в ходе процедуры ликвидации банка — принять все меры, чтобы активы, находящиеся на балансе банка, обеспечили максимальные поступления в ликвидационную массу. Ведь средства, поступающие в банки в процедуре ликвидации от реализации активов, погашения кредитов и ценных бумаг, аренды имущества и т. п. — это главный источник для расчетов с кредиторами, среди которых есть юридические лица. Эти средства в условиях войны могут быть критически важными для бизнеса, нуждающегося в ресурсах для восстановления и модернизации. Замечу, что именно во время действия военного положения банки в управлении Фонда получили 15,9 млрд грн», — отметила директор финансового Фонда Елена Нужненко.

Лидерами по сумме поступлений в 1 квартале 2025 года стали:

АО «Банк Сич» — 328,1 млн грн;

АО «МР Банк» — 75,3 млн грн;

АО «Коминвестбанк» — 57,8 млн грн;

АО «Проминвестбанк» — 43,1 млн грн;

АО «Укрстройинвестбанк» — 31,6 млн грн.

В ФГВФЛ напомнили, что средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

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