ВС обязал Южный ГОК уплатить в бюджет 3,7 млрд гривен — Finance.ua
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ВС обязал Южный ГОК уплатить в бюджет 3,7 млрд гривен

Фондовый рынок
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Верховный Суд обязал АО «ЮжГОК» уплатить в бюджет 3,7 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении налоговой службы.
«Это налоги и штрафы за неправомерное применение налоговых льгот при выплате дивидендов этой компанией кипрским фирмам. Таким образом, Суд поддержал позицию Государственной налоговой службы Украины, удовлетворив кассационную жалобу», — говорится в сообщении.
В ходе проверки налоговая обнаружила, что в течение трех лет «ЮжГОК» перечислило дивиденды 12 акционерам — резидентам Кипра.
Общая сумма — 29,8 млрд гривен. При выплате дивидендов применялась льготная ставка налогообложения — 5%, в бюджет уплачено 1,49 млрд гривен.
Тщательная проверка показала, что эти кипрские компании — «технические».
Вырученные средства оперативно перечислялись компаниям-резидентам Нидерландов.
Итак, кипрские компании не являются бенефициарными собственниками дохода, льготное налогообложение — незаконно.
Поэтому ГНС доначислен основной платеж — 2,98 млрд гривен и штрафы — 0,8 млрд гривен.
Позицию налоговой общества обжаловало в суде.
Однако Верховный Суд поставил точку в судебной волоките, отменив решение двух первых инстанций.
В АО «ЮжГОК», после обнародования решения суда, есть 10 дней, чтобы уплатить в бюджет соответствующие средства.
В случае неуплаты — через суд будут заблокированы счета и арестовано имущество на сумму задолженности.
Материалы проверки будут переданы правоохранительным органам для соответствующей отработки.
Как сообщали Українські Новини, Южный ГОК входит в пятерку крупнейших производителей железной руды и является основным производителем агломерата в Украине.
В сентябре 2017 года общество с ограниченной ответственностью «Металлотехника», ранее владевшее 25,78% акций Южного ГОКа, вышло из состава акционеров предприятия.
В декабре 2007 года мажоритарный акционер компании Evraz Group компания Lanebrook Limited купила у группы Приватбанка вместе с 5 горно-металлургическими предприятиями (3 коксохимических завода, «Сухая Балка» и ДМЗ им. Петровского) также 50% акций Южного ГОКа.
По материалам:
Українські Новини
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