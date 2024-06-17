У Мінфіні прокоментували ситуацію щодо реструктуризації євробондів — Finance.ua

У Мінфіні прокоментували ситуацію щодо реструктуризації євробондів Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

У Мінфіні прокоментували ситуацію щодо реструктуризації євробондів

Кабінет Міністрів запропонував інвесторам умови реструктуризації тринадцяти серій єврооблігацій України, що має відбутися до 1 серпня 2024 року. У Міністерстві фінансів України очікують на досягнення угоди про реструктуризацію в найближчі тижні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«17 червня Уряд України публічно повідомив , що з 3 по 14 червня Україна проводила закриті зустрічі з представниками Комітету власників єврооблігацій, до складу якого входять великі інституційні та інші довгострокові інвестори, які володіють близько 20% єврооблігацій України. Метою зустрічей було обговорення умов реструктуризації тринадцяти серій єврооблігацій України, що має відбутись до 1 серпня 2024 року, збирання відгуків від ринку та погодження структури, яка була б задовільною для всіх сторін і дозволила б Україні досягти боргової стійкості відповідно до вимог Програми МВФ. Умови запропоновано на основі базового макроекономічного сценарію МВФ», — сказано в повідомленні.

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Пропозиція України полягає в обміні всіх 13 серій єврооблігацій:

або на серію інструментів з фіксованим доходом (прості облігації) та державні деривативні інструменти (варіант 1),

або на серію простих облігацій (варіант 2).

Деривативні інструменти з варіанта 1 буде конвертовано у прості облігації з фіксованою дохідністю у 2027 році, номінальна вартість яких залежатиме від показників податкових надходжень України та досягнення показників зростання ВВП згідно з базовим прогнозом МВФ.

«Обидва варіанти у пропозиції реструктуризації боргу України передбачають номінальне зниження боргу від 25% до 60% залежно від темпів відновлення країни протягом періоду дії Програми МВФ», — пояснили у Мінфіні.

Протягом наступних тижнів уряд України проведе консультації з власниками єврооблігацій за межами Комітету власників єврооблігацій та збере відгуки від ширшої спільноти інвесторів щодо структури угоди та інструментів.

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Досягнення домовленості з інвесторами щодо умов реструктуризації очікується до 1 серпня цього року.

Міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував оприлюднену сьогодні на Лондонській фондовій біржі заяву Уряду України.

«Ми впевнені, що угоду про реструктуризацію може бути досягнуто в найближчі тижні до закінчення діючої відстрочки платежів. Я знаю, що ми просимо приватних кредиторів докласти значних зусиль з їхнього боку, але без реструктуризації Україна не зможе достатньо профінансувати нашу оборону і розпочати програму відновлення та реконструкції, яка є спільною метою для всіх наших партнерів як з державного, так і з приватного секторів», — заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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