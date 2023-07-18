Євробонди України суттєво здорожчали — Finance.ua

Євробонди України суттєво здорожчали Сьогодні 11:17 — Фондовий ринок

Євробонди України суттєво здорожчали

Вартість єврооблігацій України за минулий тиждень підскочила в середньому одразу на 13% і досягла максимальних значень за період від початку повномасштабної російської агресії.

За даними Bloomberg, минулий тиждень котирування доларових єврооблігацій України завершили в діапазоні від 28,1% номіналу за «короткими» паперами з погашенням у вересні 2025 року до 25% від номіналу за «найдовшими» паперами з погашенням у березні 2035 року.

У середньому котирування українських цінних паперів минулого тижня зросли на 3,1 відсоткового пункта.

Крім того, до нового максимуму з початку повномасштабної війни подорожчали і ВВП-варранти України — 42,6% від номінальної вартості, тоді як тиждень тому за них давали 39,3% від номіналу, і кілька спроб пробити позначку 40% завершилися безрезультатно.

На думку учасників ринку, зростання минулого тижня могло бути зумовлене позитивною реакцією фінансових ринків на підсумки саміту НАТО, як кілька тижнів тому — підсумками Конференції з відновлення України у Лондоні та заколотом Прігожина.

Нагадаємо, за майже 10 місяців українці придбали через застосунок «Дія» військових облігацій на понад 1,5 млрд грн.

Стабільна робота фінансової системи — важлива складова економіки будь-якої країни. У нелегкі часи уряди країн використовують євробонди для залучення іноземного капіталу. Якщо ж додаткові кошти потрібні громадянам, вони звертаються за кредитами. Так, наприклад, і зараз Україна потребує відновлення, а економіка та бізнес не можуть повноцінно функціонувати без якісного кредитного палива. Що ж відбувається на ринку кредитування? Які тенденції там панують і до чого готуватися бізнесу та громадянам? Про все це ви дізнаєтеся на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особливу подію, що об'єднає ключових представників фінансової спільноти України.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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