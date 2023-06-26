Депозити, золото, нерухомість: у що вкласти гроші у 2023 році — Finance.ua

Депозити, золото, нерухомість: у що вкласти гроші у 2023 році Сьогодні 08:09 — Особисті фінанси

Депозити, золото, нерухомість: у що вкласти гроші у 2023 році

Куди краще вкладати кошти, коли стан в країні нестабільний, а свої збереження хочеться не тільки зберегти, а й з часом примножити? Про актуальні можливості для капіталу і можливі ризики розповів український економіст Андрій Новак.

Вирішивши вкласти кудись гроші, слід зважити, якими сумами ви розпоряджаєтеся, і вже від цього відштовхуватися.

За словами експерта, якщо це якісь невеликі гроші, то краще покласти їх у банк під депозит, де за рахунок відсотків кошти будуть частково або повністю захищені від інфляції. При цьому заощадження краще розділити на 3 рівні «кошики»: у гривнях, доларах і євро або іншій твердій валюті. Відсотки по депозитах у гривні значно більші, ніж у доларах чи євро, а ось іноземна валюта лише захищає від девальвації гривні.

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Єдиний ризик, з яким можна зіштовхнуться, — надійність банку, куди ви несете кошти. Враховуючи масові «банкопади» кілька років тому, Новак радить вибирати надійну установу з першої десятки найбільших банків, які працюють в Україні. Перелік можна знайти у відкритих джерелах, до прикладу, на офіційному сайті Нацбанку.

Інша форма збереження грошей — у дорогоцінних металах, перш за все в золоті. Єдиний нюанс — купуючи банківське золото, ви можете лише зберегти гроші, але не заробити.

Вкласти заощадження можна в нерухомість або землю. За словами Андрія Новака, через військові дії на території нашої держави ціни на будинки, квартири, землю зараз мінімальні, нижчими вони уже ніколи не будуть. Вигідно придбати 5−6 соток землі, якщо оперуєте більшими заощадженнями — можна придбати нерухомість. Після закінчення війни на все це почнуть швидко рости ціни, тому так ви не тільки нічого не втратите, а й зможете продати і з часом заробити.

Купувати нерухоме майно краще через брокерську фірму або агентство з нерухомості з багаторічним стажем, щоб всі угоди були юридично правильно оформлені, радить Новак. Так ви будете впевнені, що все відбувається законно.

І найвищою формою заробітку на своїх капіталах економіст називає підприємницьку діяльність. Зараз саме час, каже Андрій Новак, не дивлячись на військові дії. Після завершення війни на Україну чекає масштабна відбудова, великі вливання коштів.

Ризиків у підприємницькій діяльності більше: це і ризик успіху, вдалості місця, часу, ризики відносин з найманими працівниками і бізнес-партнерами і т.д.

«До підприємницької діяльності мають хист невеликий відсоток людей, як правило 10% населення будь-якої країни. Тому, чим займатись — обирає кожен сам, все залежить від того, в чому ви краще розбираєтесь», — каже Новак.

Вкладати свої заощадження краще, базуючись на тому, які цілі ви переслідуєте, каже економіст. Адже попри військовий стан країна продовжує розвиватись.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

УНІАН За матеріалами:

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