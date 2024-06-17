Україна не досягла угоди про умови реструктуризації євробондів з кредиторами — Мінфін Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Україна не досягла угоди про умови реструктуризації євробондів з кредиторами — Мінфін

Україна і спецкомітет кредиторів, що представляє власників майже 20% єврооблігацій, у період із 3 до 14 червня провели переговори та обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації, однак не змогли досягти угоди, зокрема й через неприйнятність запропонованих комерційними кредиторами умов для МВФ і Групи офіційних кредиторів України.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну на Лондонській фондовій біржі в понеділок.

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«Пропозицію… було доведено до відома співробітників МВФ, які попередньо оцінили її як таку, що не відповідає цільовим показникам DSA (Debt Sustainability Analysis) МВФ. Про це також повідомили в секретаріаті Групи кредиторів України, який підтвердив, що будь-які грошові потоки впродовж періоду дії програми МВФ мають залишатися символічними», — сказано в повідомленні.

«Хоча Україна та спеціальний комітет кредиторів не дійшли згоди щодо умов реструктуризації протягом періоду консультацій, Україна та спеціальний комітет кредиторів продовжать взаємодію та конструктивні дискусії через своїх відповідних консультантів, а Україна продовжить двосторонні переговори з іншими інвесторами, з метою досягнення подальшого прогресу та досягнення принципової угоди за першої ж нагоди», — наголошується в релізі.

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