Криптовалюты упали в цене: Dogecoin — больше всего Сегодня 11:12 — Криптовалюта

Криптовалюты упали в цене: Dogecoin — больше всего

Основные криптовалюты подешевели на 5% из-за фиксации прибылей. Dogecoin упал больше всего, биткоин держится на уровне $93 000.

Основные токены упали в цене на 5% в четверг, на фоне того, как трейдеры фиксировали прибыль на устойчивом росте с начала этой недели, при этом мемкоин Dogecoin (DOGE) лидирует по потерям среди крупнейших активов.

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Биткоин ( BTC ) держался в зоне $93 000 за последние 24 часа, но XRP, SOL Solana, BNB Chain и DOGE показали потери более 2%. Ether (ETH) показал себя относительно лучше, упав на 1,5%.

Общая рыночная капитализация снизилась на 2,5%. CoinDesk 20, ликвидный индекс, который отслеживает крупнейшие токены по рыночной капитализации, упал более чем на 3%.

Спотовые биткоин-биржевые фонды (ETF) в США привлекли свыше $916 млн в среду.

«Приток обусловлен снижением индекса доллара США и растущей привлекательностью растущего биткоина как безопасного убежища на фоне волатильности фондового рынка, — сообщил CoinDesk в электронном письме Вугар Уси Заде, главный операционный директор Bitget. — Масштабные притоки ETF отражают укрепление позиций биткоина как ведущего криптоактива с растущим институциональным принятием».

«Его сниженная корреляция с акциями и нарратив о безопасном убежище позиционируют его как инструмент диверсификации, хотя краткосрочные проблемы, такие как слабые инвестиционные сигналы, нуждаются в устойчивых макрокатализаторах», — указал он.

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Нарратив о безопасном убежище в отношении биткоина набирал обороты на прошлой неделе из-за его соответствующей устойчивости, отражая рост цен на золото, даже несмотря на то, что доходность облигаций и акции США корректировались на фоне продолжающихся тарифных войн.

УНН По материалам:

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