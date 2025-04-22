BYDFi официально запускает ончейн-инструмент MoonX, открывая эру двойных движков CEX + DEX — Finance.ua

ПРОМО BYDFi официально запускает ончейн-инструмент MoonX, открывая эру двойных движков CEX + DEX Сегодня 17:55 — Криптовалюта

BYDFi официально запускает ончейн-инструмент MoonX, открывая эру двойных движков CEX + DEX





Запуск MoonX ознаменовал официальный переход BYDFi в «Эру двойного двигателя», объединившую Централизованную биржу (CEX) и Децентрализованную биржу (DEX). На фоне жесткой конкуренции на мировом рынке криптобирж BYDFi стала одной из первых платформ, завершивших подобное обновление.

«Традиционные биржи переходят от конкуренции, основанной исключительно на скорости торгов и комиссии, к борьбе за создание полноценной экосистемы», — заявил Майкл, CEO BYDFi, на презентации запуска. — «Взрывной рост MemeCoin-токенов запускает новую волну притока пользователей. Будущими лидерами рынка станут не просто платформы с быстрым исполнением ордеров и низкими комиссиями на CEX, а те, кто сможет одновременно соединить онлайн-экосистему с пользовательским спросом».

Будучи точкой входа для инвестиций в ончейн-среде, MoonX дополняет основную платформу BYDFi (CEX) благодаря гибридной структуре:

Централизованная система сопоставления ордеров: обеспечивает ликвидность и глубину сделок.

Ончейн-платформа для поиска и взаимодействия: отслеживает актуальные тренды и помогает захватывать возможности на ранних этапах.

Это структурное обновление дает BYDFi конкурентное преимущество, поскольку в будущем границы между CEX и DEX будут все больше размываться.

В настоящее время MoonX глубоко интегрирован с двумя основными экосистемами: Solana и BNB Chain , охватывая ведущие пулы ликвидности, такие как Pump. fun, Raydium и PancakeSwap, а также поддерживая отслеживание в реальном времени более чем 500 000 MemeCoin-активов.

Ключевые особенности продукта:

Быстрое добавление токенов: обмен данными через API с такими платформами, как Pump. fun, для отслеживания горячих проектов сразу после запуска пулов ликвидности, что позволяет использовать разницу во времени между сделками.

Умный контроль рисков: многомерные модели оценивают безопасность токенов (права контракта, черные списки, статус блокировки токенов и т. д. ), исключая токены с высоким уровнем риска.

), исключая токены с высоким уровнем риска. Слежение за смарт-деньгами: система отслеживает миллионы адресов в сети, выявляя китов и адреса с высокой вероятностью успеха, позволяя пользователям копировать сделки одним нажатием и легко делиться прибылью от стратегий.

Оптимизация сделок: встроенные алгоритмы оптимизации комиссии за газ и механизмы контроля проскальзывания обеспечивают стабильное исполнение сделок и контроль расходов даже в периоды высокой нагрузки.

Долгое время «сложные процессы» и «риски безопасности активов» оставались главными причинами, по которым обычные пользователи не решались участвовать в инвестициях на блокчейне. Миссия MoonX — переосмыслить опыт торговли на блокчейне и сделать Web3-инвестиции такими же простыми, как использование классического биржевого приложения. Имея всего лишь аккаунт BYDFi, пользователи могут мгновенно подключаться к блокчейну и торговать следующими трендовыми Meme-проектами еще до их роста.

О платформе BYDFi

Основанная в 2020 году, BYDFi была признана Forbes одной из «Топ-10 глобальных криптовалютных бирж» и получила сертификацию от ведущих аналитических платформ, таких как CoinMarketCap и CoinGecko. На данный момент платформа обслуживает пользователей из более чем 190 стран и регионов, завоевав доверие более 1 000 000 пользователей по всему миру. BYDFi стремится предоставить своим пользователям первоклассный опыт торговли криптовалютой.

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