Скорочення тривалості відключень світла: що готують в уряді — Finance.ua
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Скорочення тривалості відключень світла: що готують в уряді

Енергетика
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Кабінет Міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших. Рішення буде ухвалено вже завтра.
Про це сказав радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю каналу Київ 24.
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«Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи цей перелік має суттєво зменшитися. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електроенергії», — сказав він.
За його словами, це дозволить розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити тривалість таких відключень.
«Як очікую, що рішення буде ухвалено вже завтра», — додав Бойко
Раніше голова Держенергонагляду Руслан Слободян повідомив, що в Україні оновлять перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню. За його словами, від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі.
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В «Укренерго» раніше пояснювали, що різні інтервали відключень світла та різні сумарні добові відключення в містах обумовлені кількістю критичної інфраструктури.
За матеріалами:
РБК-Україна
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