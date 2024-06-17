Скорочення тривалості відключень світла: що готують в уряді — Finance.ua

Скорочення тривалості відключень світла: що готують в уряді Сьогодні 12:00 — Енергетика

Кабінет Міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших. Рішення буде ухвалено вже завтра.

Про це сказав радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю каналу Київ 24

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«Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи цей перелік має суттєво зменшитися. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електроенергії», — сказав він.

За його словами, це дозволить розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити тривалість таких відключень.

«Як очікую, що рішення буде ухвалено вже завтра», — додав Бойко

Раніше голова Держенергонагляду Руслан Слободян повідомив, що в Україні оновлять перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню. За його словами, від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі.

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В «Укренерго» раніше пояснювали, що різні інтервали відключень світла та різні сумарні добові відключення в містах обумовлені кількістю критичної інфраструктури.

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