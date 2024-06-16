Норвегія виділяє кошти на відновлення енергетики України — Finance.ua

Норвегія виділяє кошти на відновлення енергетики України Сьогодні 17:48 — Казна та Політика

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив, що Осло надасть Україні 1,1 мільярда крон (103 мільйони доларів), щоб допомогти відновити енергетичну інфраструктуру та забезпечити постачання електроенергії до наступної зими.

Про це він сказав у своєму виступі на другому дні Глобального саміту миру у Швейцарії, повідомляє AFP

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За його словами, Осло веде тісний діалог з Києвом про, як Україна може найбільш ефективно використати ці кошти.

«Самі українці мають найкраще уявлення про те, що потрібно», — зауважив він.

За новими оцінками, понад 50 відсотків енергетичних потужностей України було зруйновано, зазначає норвезький уряд.

«росія здійснює масовані, систематичні атаки, щоб паралізувати енергосистему, але українці працюють вдень і вночі, щоб підтримувати життєво важливі поставки електроенергії для населення», — вказав Стьоре.

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Він заявив, що вже ухвалив рішення про виділення 120 мільйонів крон на ремонтні роботи в Харківській області, яка останнім часом особливо сильно постраждала від російських атак.

Стьоре уточнив, що сонячні панелі будуть встановлені у семи пологових будинках та операційних у Харківській області.

Нагадаємо, США оголосили про виділення понад 1,5 мільярда доларів на зміцнення енергетичного сектору України, вирішення гуманітарних потреб і зміцнення цивільної безпеки.

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Економічна Правда За матеріалами:

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