Керівник «Укренерго» Кудрицький прокоментував заяви про «відключення світла взимку на 20 годин» — Finance.ua

Керівник «Укренерго» Кудрицький прокоментував заяви про «відключення світла взимку на 20 годин» Сьогодні 11:32 — Енергетика

Керівник «Укренерго» Кудрицький прокоментував заяви про «відключення світла взимку на 20 годин»

Низка українських ЗМІ та посадовців повідомили, що взимку в Україні можливі відключення світла тривалістю до 20 годин на день. Зі свого боку голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький сказав, що наразі ці прогнози є «гаданням на кавовій гущі», оскільки ніхто не знає, що чекає на енергосистему. Зокрема, за його словами, це залежить від російських обстрілів і спроможності України відновити зруйновані потужності генерації.

В інтерв’ю «УП» він зазначив, що наявність світла протягом декількох годин на день — це песимістичний сценарій.

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Кудрицький заявив, що основні сценарії проходження опалювального сезону складаються в «Укренерго» і з ними знайоме «обмежене коло людей» через безпекові мотиви. Тому він висловив сумнів, що журналісти чи, наприклад, представники інших енергетичних компаній можуть мати правдивий план, як виглядатиме ситуація взимку.

«Це залежить від дуже великої кількості факторів. Найперше, від російських обстрілів. Ніхто не знає, які пошкодження нас чекають у найближчі місяці і те, з яким парком енергоблоків на теплових і гідроелектростанціях ми підійдемо до осінньо-зимового періоду», — сказав посадовець.

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Очільник «Укренерго» додав, що є сценарії, за яких внаслідок інтенсивних обстрілів відновлення енергетики буде утруднене, що призведе до триваліших відключень, які «можуть тривати не 4 години через 4, а 6−7 годин без світла, і 2−3 години зі світлом».

«Також є оптимістичні сценарії, коли все вийде відновити попри обстріли, або атаки не будуть такими успішними, як раніше. І вдасться, наприклад, побудувати частину генеруючих потужностей, щоб трохи пом’якшити дефіцит. Є сценарії з холодною та теплою зимою. Наразі це гадання на кавовій гущі. Як оператор ми прораховуємо найгірші і найкращі випадки того, що нас може очікувати, і дії під час кожного з них. Але орієнтувати людей, що електрики не буде 12−15−20 годин, 15 годин, ми просто не можемо, тому що ніхто не знає, що насправді нас чекає», — підсумував Кудрицький.

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