Які регіони України найбільше страждатимуть від відключень світла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які регіони України найбільше страждатимуть від відключень світла

Енергетика
121
Які регіони України найбільше страждатимуть від відключень світла
Які регіони України найбільше страждатимуть від відключень світла
В Україні нормою стали відключення електроенергії, спричинені наслідками російських ударів по українських електростанціях. Як правило, відключення застосовують в пікові години — ввечері та вранці.
Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, які регіони найбільше страждатимуть від відключень світла.
«Відключення і обмеження стосуватимуться проблемних регіонів — центральний Київський регіон, Харків, Одеса, періодично Дніпро і Дніпропетровська область, Львівський регіон. Це ті, хто буде страждати більше за інших. У всіх інших, якщо відключення будуть, то вони будуть 2−3 години максимум на добу», — сказав він.

Читайте також: Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без світла

Нагадаємо, Українська енергетика перебуває в складній ситуації і відключення будуть нормою цього літа і взимку, заявив член наглядової ради «Укренерго», радник прем’єра Дениса Шмигаля Юрій Бойко.
«У цих умовах нам доведеться жити до серпня. Серпень-вересень — я очікую незначне покращення в силу виходу з ремонту атомної генерації», — заявив він.
Щоб покрити дефіцит Україна мусить імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини і Молдови.
За матеріалами:
ТСН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.