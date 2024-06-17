Які регіони України найбільше страждатимуть від відключень світла — Finance.ua

Які регіони України найбільше страждатимуть від відключень світла Сьогодні 07:04 — Енергетика

Які регіони України найбільше страждатимуть від відключень світла

В Україні нормою стали відключення електроенергії, спричинені наслідками російських ударів по українських електростанціях. Як правило, відключення застосовують в пікові години — ввечері та вранці.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив , які регіони найбільше страждатимуть від відключень світла.

«Відключення і обмеження стосуватимуться проблемних регіонів — центральний Київський регіон, Харків, Одеса, періодично Дніпро і Дніпропетровська область, Львівський регіон. Це ті, хто буде страждати більше за інших. У всіх інших, якщо відключення будуть, то вони будуть 2−3 години максимум на добу», — сказав він.

Нагадаємо, Українська енергетика перебуває в складній ситуації і відключення будуть нормою цього літа і взимку, заявив член наглядової ради «Укренерго», радник прем’єра Дениса Шмигаля Юрій Бойко.

«У цих умовах нам доведеться жити до серпня. Серпень-вересень — я очікую незначне покращення в силу виходу з ремонту атомної генерації», — заявив він.

Щоб покрити дефіцит Україна мусить імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини і Молдови.

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