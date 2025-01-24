День финансов: продажа Sense Bank и части «Укрнафты», новации для водителей, курс доллара в феврале — Finance.ua

День финансов: продажа Sense Bank и части «Укрнафты», новации для водителей, курс доллара в феврале Сегодня 17:45

Пятница, 24 января. Что будет с курсом валют в феврале и какие изменения подготовили для украинских водителей.

Продажа Sense Bank и части «Укрнафты». Министр экономики Юлия Свириденко Министр экономики Юлия Свириденко заявила , что Украина готова рассмотреть возможность продажи государственного Sense Bank и приватизацию доли «Укрнафты». Также в рамках государственно-частного партнерства правительство изучает возможность концессии порта Черноморск.

Новшества для водителей. МВД МВД анонсировало несколько важных изменений, касающихся доставки водительских удостоверений, перерегистрации авто через Дію и упрощения ряда процедур. Новшества имеют целью сделать отдельные услуги более удобными и доступными. Однако некоторые из них могут не быть экономически выгодны автовладельцам.

Строительные онлайн-услуги. Украинцы снова Украинцы снова могут воспользоваться строительными услугами через портал «Дія». Возобновили работу 13 строительных сервисов: от уведомления о строительстве до декларации о готовности объекта.

Также на портале «Дія» приступили к бета-тестированию получения статусов для ветеранов.

Курс доллара в феврале. По По прогнозам Олега Пендзина и Сергея Мамедова, курс доллара в феврале 2025 года несколько вырастет, но колебания будут незначительными и прогнозируемыми.

Напомним, что в октябре 2023 года Национальный банк перешел от фиксированного курса к режиму управляемой гибкости. Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил , что это решение было сознательным и взвешенным, поскольку было важно избежать накопления экономических дисбалансов.

А в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет о факторах, влияющих на курс:

Новые правила для криптовалют в США. Президент Дональд Трамп Президент Дональд Трамп поручил создать рабочую группу для разработки новых правил регулирования криптовалют и изучения возможности создания национального криптовалютного резерва.

Также в Пентагоне сообщили , что президентский указ Дональда Трампа о 90-дневной паузе в оказании международной поддержки не влияет на программы военной помощи Украине.

Рекрутинг в ВСУ. Украина Украина завершает разработку реформы рекрутинга, которая будет поощрять молодых людей от 18 до 25 лет присоединяться к Вооруженным силам. Одной из новаций является «честный контракт», включающий финансовые стимулы и четкие гарантии подготовки.

Со своей стороны, Минобороны разъяснило правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей. Принципиальное новшество заключается в том, что теперь соискателям образования не нужно каждые три месяца подтверждать статус в ТЦК и СП.

«Зимова єПідтримка» через Укрпочту. Кабмин Кабмин расширил круг граждан, которые могут получить пособие в рамках программы по Укрпочте. Теперь это могут сделать и те, кто раньше не получал через компанию пенсии или социальные выплаты.

Капитализация банков. По По данным НБУ, банковская система сейчас хорошо капитализирована. Наращивание капитала украинскими банками оказывает значительный положительный эффект для экономики. Выгода от наращивания капитала состоит в том, что его запас обеспечивает устойчивость финансовой системы и снижает вероятность наступления кризисов, а значит, экономических потерь от них.

Напомним, что в четверг, 23 января, Национальный банк повысил учетную ставку до 14,5% годовых. Народный депутат Даниил Гетманцев считает , что это решение повлияет на повышение ставок по гривневым активам.

Поддержка украинских семей с детьми. Правительство Правительство начинает новые социальные программы и расширяет уже существующие, чтобы охватить помощью как можно больше украинцев. Так, Кабмин хочет создать все необходимые условия для родителей, чтобы они могли свободно не только ухаживать за ребенком, но и работать.

Стажировка в службе занятости в Польше. Украинцы, зарегистрированные в местных службах занятости (Urząd Pracy), Украинцы, зарегистрированные в местных службах занятости (Urząd Pracy), имеют возможность пройти оплачиваемую стажировку и легально трудоустроиться в Польше. Максимальная продолжительность «стажа» одного человека не может превышать 12 месяцев для человека до 30 лет и 6 месяцев для человека после 30 лет.

Отметим, что социальные сети открыли множество возможностей для творческих людей, превратив блоги в источник стабильного и даже заоблачного дохода. Но как именно работает монетизация контента, с какими вызовами сталкиваются блогеры, и насколько реальны цифры в несколько десятков тысяч долларов в месяц? Finance.ua пообщался с популярными украинскими блогерами, которые обо всем этом рассказали:

ИИ-агент OpenAI. Компания OpenAI Компания OpenAI представила своего первого ИИ-агента «Operator». Это умный агент, который может брать на себя широкий спектр задач: от автоматизации обслуживания до управления сложными рабочими процессами.

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